Безопасная альтернатива: российские химики обнаружили новый солнцезащитный компонент для косметики

Российские учёные открыли новые свойства фосфатов четырёхвалентного церия: выяснилось, что эти вещества можно использовать в качестве эффективной защиты от УФ-излучения. Исследования показали, что соединения церия безопасней, чем те вещества, которые применяются сейчас в солнцезащитной косметике.

Коллектив учёных из Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН открыл возможность применения в солнцезащитных средствах новой группы веществ — фосфатов четырёхвалентного церия, которые не уступают по солнцезащитным свойствам традиционным активным компонентам санскринов — оксидам титана и цинка. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда, при поддержке которого выполнена данная работа. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry B.

Как пояснила в комментарии RT ключевой автор публикации, руководитель проекта Российского научного фонда, кандидат химических наук Таисия Козлова, научная группа впервые провела синтез ряда фосфатов четырёхвалентного церия. Анализ полученных веществ натолкнул химиков на мысль, что они могут выполнять роль эффективных УФ-фильтров.

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«Совместно с коллегами мы провели детальную проверку этой идеи, и она оказалась вполне плодотворной. По своим ключевым характеристикам — солнцезащитному фактору (SPF), фактору защиты от длинноволнового УФ-излучения (UVAPF), а также значению критической длины волны эти материалы оказались сопоставимы с коммерческими оксидами титана и цинка, входящими в состав многих солнцезащитных кремов», — отметила Козлова.

Напомним, фактор SPF является характеристикой, которая обозначает способность солнцезащитного средства оберегать кожу от воздействия УФ излучения, которое может вызывать ожог кожи и в перспективе провоцировать возникновение онкологических заболеваний. Фактор UVAPF означает уровень защиты от УФ-А излучения. Этот тип солнечной радиации, являясь частью УФ излучения, способен проникать глубоко в слои кожи. УФ-А лучи вызывают фотостарение кожи и могут опосредованно провоцировать возникновение рака.

Предотвратить негативное влияние солнца на кожу можно с помощью специальных косметических средств. Однако на сегодняшний день выбор активных компонентов, способных обеспечить такую защиту, невелик. Такие вещества должны отвечать целому ряду требований: быть нетоксичными, не иметь интенсивную окраску, чтобы не менять цвет кожи после нанесения крема, и т. п.

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Сегодня в качестве таких компонентов используются органические и неорганические вещества, способные эффективно поглощать или рассеивать излучение. Однако многие из них имеют недостатки. Так, органические активные компоненты солнцезащитной косметики могут проникать в кровоток, их воздействие на человеческий организм пока плохо изучено. При этом известно, что такие вещества токсичны для представителей морской фауны — в некоторых странах даже введён запрет на использование кремов с таким составом на пляжах.

К неорганическим компонентам относятся оксиды цинка и титана, которые способны под действием УФ излучения разлагать другие компоненты кремов с образованием сильных канцерогенов.

«Проблема создания новых компонентов солнцезащитной косметики является очень актуальной, при этом её решение требует совместных усилий множества специалистов: химиков, материаловедов и биологов», — пояснила Таисия Козлова.

Фосфаты церия выгодно отличаются от своих традиционных аналогов тем, что обладают крайне низкой фотокаталитической активностью, то есть в их присутствии опасные свободные радикалы практически не образуются. Это делает их использование в солнцезащитной косметике безопасным. Авторы исследования также отмечают доступность этих веществ — церий является достаточно распространённым в природе элементом.

«Кроме того, даже в высоких концентрациях фосфаты церия оказались нетоксичными по отношению к клеткам млекопитающих; более того, в их присутствии выживаемость клеток в условиях ультрафиолетового излучения значительно увеличивалась», — подытожила руководитель научного проекта.