Невидимая метка: российские учёные разработали технологию защиты натуральных алмазов от подделки

Новая российская технология защиты природных алмазов позволяет отследить путь камней от рудника до витрины магазина и защитить покупателя от подделок. Разработка учёных из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН предполагает нанесение на драгоценный камень при помощи лазера невидимых при обычном освещении объёмных фотолюминесцентных меток. Из них, как утверждают авторы технологии, можно сформировать уникальный рисунок, штрихкод или QR-код, который позволит идентифицировать каждый алмаз.

Российские учёные разработали принципиально новую технологию маркировки алмазов, позволяющую отслеживать всю историю камня — от горнодобывающего карьера до конечного покупателя. Это, как считают специалисты, позволит защитить интересы потребителей, а также сократить объёмы подделок.

Авторы технологии — группа учёных из Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), которые в рамках совместного проекта сотрудничали с алмазодобывающим предприятием ПАО «АЛРОСА» и индустриальным партнёром — компанией «Микролазер». Один из фундаментальных аспектов исследования выполнен при поддержке гранта президентской программы Российского научного фонда (РНФ) и опубликован в журнале Applied Surface Science.

Установка

© Сергей Кудряшов

Сегодня для маркировки природных алмазов применяются различные способы. Например, на поверхность камня наносят микроподпись — как правило, она размещается на рундисте — «пояске», который защищает драгоценный камень от сколов. Однако такую гравировку несложно подделать.

Кроме того, используется методика микроскопических лазерных меток в толще алмаза. Их нельзя увидеть невооружённым глазом, но тем не менее эти точки необратимо ухудшают качество кристалла, отмечают в пресс-службе РНФ.

Что же касается новой технологии, разработанной учёными из ФИАН, то здесь речь идёт о нанесении невидимых в дневном свете даже при высоком увеличении объёмных фотолюминесцентных микрометок.

Они возникают в результате воздействия лазерных импульсов на особые атомистические дефекты кристалла — оптические центры, в которых находятся атомы азота и которые в ряде случаев придают окраску камню. Такие метки можно рассмотреть только при специальном освещении. В зависимости от характеристик облучения можно сформировать уникальный рисунок и нанести на камень штрихкод или QR-код. Это позволяет идентифицировать каждый алмаз и проследить всю его историю — сведения о каждом камне будут храниться и обновляться в цифровом облаке.

«В отличие от микрометок на поверхности бриллиантов, объёмные фотолюминесцентные метки являются более надёжным и долговечным носителем информации, что очень важно для легального оборота алмазов и защиты товарных знаков», — отметил руководитель проекта по гранту РНФ Сергей Кудряшов, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН.

Такие разработки стали в последние годы весьма актуальны из-за того, что рынок бриллиантов наводнили синтетические аналоги природных драгоценных камней. Современные технологии позволяют синтезировать алмазы, которые практически неотличимы от кристаллов, добываемых из недр. Выявить разницу можно только во время полноценной геммологической экспертизы. Этим нередко пользуются недобросовестные продавцы, которые выдают синтетические бриллианты за природные.

Установка

© Сергей Кудряшов

Ещё в 2019 году на эту проблему обращал внимание Минфин России. Как тогда отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости, на нелегальную «синтетику» приходилось порядка 20% всех продаваемых бриллиантов. При этом отличить искусственные алмазы очень сложно, поскольку для этого нет однозначных критериев.

«Единственный способ гарантировать, что у вас натуральный камень, — проследить каждый шаг камня от шахты до ювелирного магазина», — сказал Моисеев.