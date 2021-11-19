«Энциклопедичность и разносторонность»: какую роль в истории России сыграл Михаил Ломоносов

310 лет назад родился выдающийся российский учёный-энциклопедист и поэт Михаил Ломоносов. Он внёс значительный вклад в развитие физики, химии, географии, геологии, астрономии и металлургии. Ломоносову принадлежат открытия в молекулярно-кинетической теории, которая во многом предвосхитила современное представление о строении материи. Кроме того, он стал одним из основоположников русской светской литературы и филологии, а также участвовал в возрождении в России искусства мозаики. Но особенно отмечают эксперты его заслуги как организатора научных исследований и педагога. О том, как Ломоносов повлиял на развитие науки и искусства в России, — в материале RT.

19 ноября 1711 года родился будущий российский учёный и деятель искусства Михаил Ломоносов. Он появился на свет в деревне Мишанинская (ныне — село Ломоносово) Архангелогородской губернии. Его отец был крестьянином, ставшим благодаря упорному труду зажиточным рыбаком и транспортным подрядчиком. В ряде источников утверждается, что Ломоносовы происходили из поморов — особой этнографической группы русских, проживавшей на берегах Белого и Баренцева морей, однако в последнее время это утверждение ставится под сомнение.

«Версия о поморском происхождении Ломоносова объективными фактами не подтверждается», — сказал в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Стремление к знаниям

По словам историков, Михаил с детства помогал отцу в рыбном промысле. При этом юный Ломоносов рано проявил склонность к духовным и интеллектуальным исканиям. Обучившись грамоте у местного дьячка, Михаил прочитал все книги, которые только смог найти в окрестности.

«Какое-то время юный Ломоносов общался со старообрядцами и в их общине постигал старообрядческий вариант Закона Божьего. Но позже полностью от них отошёл», — рассказал RT историк и писатель Дмитрий Володихин.

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Вместе с тем в семье Ломоносовых царила напряжённая атмосфера: Михаил рано потерял мать, а отношения с мачехой не складывались — властная женщина считала пустой тратой времени чтение книг и всячески настраивала отца мальчика против него. Когда Михаил подрос, его попытались женить без согласия. Это подтолкнуло молодого человека к принятию решения о бегстве из дома. Михаил оформил себе паспорт и присоединился к рыбному обозу, который направлялся в Москву.

Путешествие заняло у Ломоносова около трёх недель. В Москве он выдал себя за сына дворянина и поступил в Славяно-греко-латинскую академию. К тому моменту Михаилу исполнилось девятнадцать лет. Хотя формально по возрасту он подходил для поступления, большинство учащихся были ощутимо младше, и Ломоносов, который постоянно подвергался насмешкам с их стороны, чувствовал себя неуютно. Однако, несмотря на это, он учился прилежно и помимо точных наук проявил склонность к литературе. За написание стихов Ломоносов даже получил в академии прозвище «Вергилий».

По словам историков, отец пытался заставить Михаила вернуться домой и для большей убедительности отказался поддерживать его материально. Поэтому во время учёбы Ломоносов жил очень бедно на крошечную стипендию.

С приближением выпуска перед ним встал вопрос о дальнейшей карьере. Перспектива стать мелким служащим Ломоносова не прельщала. Он попытался устроиться священником-миссионером в Оренбургскую экспедицию, но при этом указал в документах, что его отец якобы тоже священник. Так всплыло несоответствие в данных о его происхождении.

В Оренбургскую экспедицию Михаил в итоге не попал, но, учитывая его стремление к знаниям, обман при поступлении ему простили. Более того, в 1735 году в числе самых способных студентов он был переведён в Санкт-Петербург для продолжения учёбы в университете при Академии наук, где занимался математикой, естественными науками, изучал иностранные языки и продолжил практиковаться в стихотворчестве.

Пруд у восстановленной усадьбы Ломоносовых (ныне музей Ломоносова) в селе Ломоносово

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Однако в Санкт-Петербурге Ломоносов проучился недолго. Тогда России нужны были химики, разбирающиеся в горном деле, для участия в исследованиях Сибири. Готовить специалистов такого профиля в российской столице было некому и поэтому группу студентов решили направить для продолжения образования в Германию. В их число попал и Ломоносов.

В Германии Михаил учился в Марбурге и Фрайберге. Он изучал химию, физику, металлургию и горное дело, а также иностранные языки, танцы, рисование и фехтование. Кроме того, он познакомился с последними тенденциями в европейской литературе. Во время жизни в Марбурге, Михаил женился на дочери своей квартирной хозяйки, вдовы пивовара и члена местного городского совета.

Во Фрайберге, будучи учеником немецкого химика Иоганна Генкеля, Ломоносов ознакомился с работой рудников и организацией металлургического производства. В 1740 году после ссоры с Генкелем Михаил решил вернуться в Россию. По пути домой его насильно завербовали в прусские кавалеристы-рейтары, но через несколько недель он сумел сбежать из крепости. Через Марбург и Любек Ломоносов вернулся в Санкт-Петербург.

Марбургский университетский паспорт Ломоносова. 13 Мая 1741 (Михаил Васильевич Ломоносов. 275 лет со дня рождения. Разрезной фотоальбом. М.: Планета. 1986)

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По дороге с Ломоносовым произошла загадочная история. Ему приснился мёртвый отец на небольшом островке, который они посещали во время рыбных промыслов. Когда Михаил по переписке попытался навести справки о том, что происходит дома, ему сообщили, что его отец ушёл в море и не вернулся. Ломоносов попросил земляков проверить остров, виденный им во сне, и тело его отца было найдено на том самом месте, которое привиделось Михаилу. Убедительное рациональное объяснение этой истории, по словам историков, так и не было найдено.

Наука и искусство

Вернувшись в Россию, Ломоносов некоторое время никому не рассказывал о своей женитьбе. По мнению историков, это могло быть связано с тем, что он заключил брак без разрешения руководства, да ещё и с лютеранкой. Но когда жена начала разыскивать мужа через российское дипломатическое представительство, его никто наказывать не стал, и Ломоносов смог перевезти супругу в Россию.

«С учётом стажировок в зарубежных университетах Ломоносов получил великолепное и разностороннее образование, причём как естественнонаучное, так и гуманитарное. Наверное, это был максимум из того, что можно было получить в то время», — считает Виталий Захаров.

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Тем не менее карьерное будущее Ломоносова после возвращения в Россию было неопределённым. Руководитель Академической канцелярии Иван Шумахер направил его помогать профессору Иоганну Амману в составлении каталога камней и окаменелостей Кунсткамеры. Как отмечают историки, работа была в значительной степени механической, и Ломоносов, обладавший деятельной натурой, очень сильно ею тяготился. Он продолжал писать стихи, занимался изобретательством и теоретическими научными исследованиями.

В 1742 году Ломоносов получил звание адъюнкта физического класса Академии наук. Некоторое время спустя Михаил оказался в центре конфликта между «русской» и «немецкой» партиями в академии. Роль Ломоносова в разбирательствах, в силу его пока ещё скромного положения, не была ведущей. Однако астроном Христиан Винсгейм, с которым у Михаила были натянутые личные отношения, воспользовался происходящим, чтобы свести с Ломоносовым счёты и добился для него запрета на посещение академических собраний. Оскорблённый Михаил, крепко выпив, устроил Винсгейму и другим членам «немецкой» партии скандал и попал за это под арест. Однако был прощён и освобождён от наказания. Одной из причин такой лояльности, по мнению историков, стал тот факт, что оды, которые писал Ломоносов, были известны при дворе и пользовались большим успехом.

В 1745 году за диссертацию «О металлическом блеске» Ломоносов был избран профессором химии и академиком Петербургской Академии наук. Кроме того, он получил дворянский статус. Год спустя Ломоносов начал читать публичные лекции по физике.

Диплом профессора М. В. Ломоносова. Выдан в марте 1751 года за подписью графа К. Г. Разумовского. Хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук. (Михаил Васильевич Ломоносов. 275 лет со дня рождения. Разрезной фотоальбом. М.: Планета. 1986)

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По словам экспертов, сфера научной и культурной деятельности Ломоносова со временем становилась всё шире.

«В частности, Ломоносов восстановил забытое искусство производства стекла для мозаики, утраченное после XIII века», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

По словам Виталия Захарова, после возникновения при Академии исторического департамента и исторического собрания, Ломоносов серьёзно занялся историей и вступил в острую полемику с представителями «немецкой» научной партии, утверждавшими, что государственность на Русь якобы была принесена из Скандинавии.

Репродукция картины Алексея Кившенко: «М.В. Ломоносов показывает Екатерине II в своем рабочем кабинете собственные мозаичные работы»

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«По сей день практически ни одна крупная работа историков-антинорманистов не обходится без упоминания Ломоносова», — подчеркнул Захаров.

Продолжалась и административная карьера российского учёного: он стал советником академической канцелярии, в его ведении находились научные и учебные департаменты. На посту главы Географического департамента Академии Ломоносов занимался составлением «Атласа Российского» и разрабатывал точные навигационные приборы.

Именно Ломоносов высказал идею о необходимости налаживания судоходства по Северному морскому пути, которая была воплощена в жизнь уже в ХХ веке.

Кроме того, в 1761 году он наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца и первым в мире установил наличие у неё атмосферы.

Ломоносов также продолжал занятия физикой, химией, геологией и ввёл в научный оборот ряд новых терминов. В частности, именно ему приписывают появление термина «экономическая география». Он также доказал, что торф, каменный уголь и нефть имеют органическое происхождение и предложил собственную классификацию горных пород. Помимо этого, Ломоносов сыграл важную роль и в становлении молекулярно-кинетической теории, которая во многом предвосхитила современное представление о строении материи.

М. Ломоносов. Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих. 1753 (Архив РАН)

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Вместе с тем эксперты называют Ломоносова одним из основоположников светской литературы и филологии в России.

«Главная заслуга Ломоносова… в создании русского ямба и упорядочивании русского хорея», — писал один из биографов учёного, историк литературы Валерий Шубинский.

По мнению Виталия Захарова, своими трудами в сфере науки и искусства Ломоносов заслуживает звание «русского Леонардо да Винчи».

«У Ломоносова была такая же энциклопедичность и разносторонность научных интересов, широта мышления и кругозора», — подчеркнул эксперт.

Михаил Ломоносов

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Важной заслугой учёного он называет и то, что Ломоносов был одним из инициаторов создания Московского университета, ставшего впоследствии одним из ведущих вузов России.

В конце марта 1765 года Ломоносов простудился и слёг. Воспаление лёгких оказалось очень серьёзным, и 15 апреля он скончался в Санкт-Петербурге, так и не завершив ряд своих масштабных проектов.

Сегодня в честь великого русского учёного, естествоиспытателя и поэта названы ряд населённых пунктов и учебных заведений, минерал, географические и космические объекты.

По словам Игоря Курукина, несмотря на весомый личный вклад в проведение научных исследований, всё же главные заслуги Ломоносова — организационные и педагогические.

«Он был не просто учёным, но ещё и организатором. В то время были и другие крупные учёные, трудившиеся над своими научными темами, но Ломоносов страстно желал, чтобы после него продолжили работу новые «ломоносовы», он постоянно занимался подготовкой учеников и созданием новых школ», — подытожил Игорь Курукин.