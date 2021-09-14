«Высокий уровень детализации»: учёные создали 3D-модели белков коронавируса

Австралийские учёные создали более 2 тыс. трёхмерных моделей, которые так или иначе связаны с 27 белками коронавируса, и разместили их на сайте Aquaria-COVID. Благодаря 3D-моделям исследователи выяснили, что некоторые белки помогают вирусу обходить иммунную систему человека и размножаться. По словам специалистов, созданные ими трёхмерные модели помогут в дальнейшем изучении коронавируса и его штаммов.

Учёные из Института медицинских исследований имени Гарвана (Австралия) создали более 2 тыс. трёхмерных моделей, которые так или иначе связаны с 27 белками коронавируса SARS-CoV-2. Изучив 3D-модели, исследователи выяснили, что некоторые белки помогают вирусу обходить иммунную систему человека и размножаться. Об этом сообщается в журнале Molecular Systems Biology.

В создании 3D-моделей белков коронавируса учёным помогло подразделение по обработке данных Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии Data61. Модели размещены на сайте Aquaria-COVID, где с ними могут ознакомиться все желающие.

«Столь высокого уровня детализации структуры SARS-CoV-2, как на нашем ресурсе, больше не найти нигде в мире, и это позволило нам получить беспрецедентно глубокое представление о том, как ведёт себя вирус», — отметил первый автор статьи, профессор Института медицинских исследований имени Гарвана Шон О'Донохью.

Модель РНК-синтетазы

Исследователи изучали белки, из которых состоит коронавирус. Они выявили три белка SARS-CoV-2, которые имитируют человеческие. По мнению исследователей, эти белки позволяют вирусу скрываться от иммунной системы. Учёные также зафиксировали белки, которые встраиваются в процессы в клетках организма человека или нарушают их, тем самым помогая вирусу начать доминировать, завершить свой жизненный цикл и распространиться на другие клетки.

По словам учёных, трёхмерные модели, а также изученные ими белки помогут в дальнейшем исследовании COVID-19 и его штаммов.

«Чем дольше вирус циркулирует в природе, тем больше у него шансов мутировать, что приводит к появлению новых вариантов, таких как дельта-штамм. Наш ресурс поможет исследователям понять различие между новыми штаммами вируса», — заявил Шон О'Донохью.