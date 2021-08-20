«Для опытов нужны были живые люди»: рассекречены документы о подготовке Японии к бактериологической войне против СССР

Япония вела подготовку к бактериологической войне против Советского Союза весной 1945 года. Об этом говорится в протоколе допроса сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото, рассекреченном ФСБ. При этом в тот момент между странами действовал пакт о ненападении. Наряду с этим представлены данные о том, что японские военные испытывали биологическое оружие на советских гражданах, взятых в плен и отказавшихся работать против СССР.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила материалы, рассказывающие о действиях японских милитаристов в отношении советских граждан, в частности, испытаниях на них бактериологического оружия, сообщает РИА Новости.

В числе рассекреченных архивных документов — допросы начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси.

В расположенный в районе Харбина концлагерь «Хогоин» отправили множество советских граждан из числа тех, кто находился в Маньчжурии. Всего же в плен к японцам попали несколько тысяч граждан СССР. При этом пленных, отказывавшихся от сотрудничества против Советского Союза, в 1945-м поместили в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие, заражая бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими.

Как сообщил Иидзима в ходе допросов, проводившихся в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу, «Хогоин» был рассчитан на 150 человек, в нём содержались «одни лишь русские люди, исключительно мужчины», в частности, красноармейцы и гражданские, которых похищали с территории СССР. По его словам, в ходе допросов к советским гражданам применялись всевозможные пытки.

«Всего мною в 731-й отряд из лагеря «Хогоин» на верную смерть было отправлено за несколько раз около 40 человек», — говорил он.

Иидзима пояснял, что 731-й отряд штаба Квантунской армии занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека и для опытов им требовались «живые люди».

«Мне (было) известно от руководства Харбинской ЯВМ, что 731-й отряд штаба Квантунской армии занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека, которому для производства опытов нужны были живые люди», — заявлял на допросе Иидзима.

Также он сообщал, как приказал после капитуляции Японии убить ещё пятерых советских граждан — артиста Смирнова, православного священника, агронома, моряка и женщину по имени Лиза.

В свою очередь, Кендзи Ямагиси подтвердил, что на советских военнопленных в лагере «Хогоин» испытывались «действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств».

На допросах он также рассказал о советских военнослужащих, которых лично приказал убить. Среди них: солдат Демченко, который отказывался давать какие-либо сведения об СССР, офицер Игнатов, проводивший антияпонскую агитацию, советские граждане Канев, Перебоев и Романченко, пытавшиеся совершить побег из лагеря, а также офицер Кузеванов, сумевший сбежать, но впоследствии пойманный.

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По разным данным, всего в лабораториях погибли не менее 10 тыс. человек, над которыми ставили жестокие опыты.

Помимо этого, ФСБ представила общественности протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведённых с 1945 года до декабря 1949 года. Отмечается, что за этот период его показания претерпели существенные изменения на фоне свидетельств других японских военнопленных — от полной забывчивости к признанию фактов совершения преступлений.

Только при допросе в ноябре 1949 года Ямада признал, что спецотряд 731 «в широких масштабах вёл изыскания в области исследования и изготовления бактериологического оружия». Он также указал, что начальник отряда генерал-лейтенант Сиро Исии сопровождал свои устные доклады «демонстрацией совершенно секретных научных кинофильмов».

«Помню, что в ноябре 1944 года, во время одного из докладов генерала Китано относительно действия чумных блох, он показал мне кинофильм о развитии процесса заболевания человека, заражённого чумой, — говорил Ямада. — Во время доклада и демонстрации кинофильма генералом Китано у меня в кабинете присутствовали начальник штаба генерал-лейтенант Касахара и заместитель начальника стратегического отделения Оперативно-стратегического отдела принц Такеда (он же подполковник Мията)».

Принц Такеда — двоюродный брат японского императора Хирохито. В годы Второй мировой войны он в качестве главного казначея Квантунской армии курировал работу отряда 731. В послевоенное время он занимал пост президента Олимпийского комитета Японии и входил в состав Международного Олимпийского комитета.

Как следует из протокола допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами), Япония весной 1945 года готовилась к бактериологической войне против СССР.

«Все исследования с бактериями туберкулёза и паратифа «В», которые проводил лично я... проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731 отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года», — признался он на допросе в конце мая 1950 года.

Отметим, что в это время между СССР и Японией действовал пакт о нейтралитете, подписанный в Москве 13 апреля 1941 года. Документ был денонсирован 5 апреля 1945 года.

Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года. Военный трибунал Приморского военного округа рассматривал дело по обвинению в подготовке и применении бактериологического оружия. Всего было 12 обвиняемых, четверо из них, в том числе Отодзо Ямада, получили 25 лет заключения в исправительно-трудовой лагерь — высшая мера наказания в СССР в то время.

Иосио Иидзима и Кендзи Ямагиси также были приговорены к 25 годам лагере — решением Военного трибунала войск МВД Дальневосточного военного округа (в октябре 1948 года).

При этом Сиро Исии сумел избежать наказания. В конце Второй мировой войны его схватили американцы, но в 1946 году ему предоставили иммунитет в обмен на данные об исследованиях биологического оружия. Он умер в 1959 году.