Терапевтический эффект: как трансплантация стволовых клеток может помочь восстановлению головного мозга после инсульта

Российские и канадские учёные выяснили, что трансплантация стволовых клеток после ишемического инсульта способствует восстановлению функций головного мозга. Исследование провели на грызунах. Экспериментальная терапия может использоваться в клинической практике для лечения последствий ишемического инсульта у людей, полагают исследователи.

Учёные Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» совместно с канадскими коллегами выяснили, что стволовые клетки способствуют восстановлению головного мозга после инсульта. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Neuroscience.

В исследовании специалисты использовали перепрограммированные нейральные и мезенхимальные стволовые клетки человека. По данным учёных, из нейральных стволовых клеток в ходе нейрогенеза образуются все типы клеток в головном мозге, что гипотетически делает их перспективными кандидатами для терапии инфаркта мозга. Кроме того, и нейральные, и мезенхимальные стволовые клетки способны выделять различные вещества, стимулирующие регенерацию мозговой ткани.

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«В ходе исследования перепрограммированные нейральные стволовые и мезенхимальные клетки были введены участвовавшим в испытаниях грызунам внутриартериально спустя 24 часа после смоделированного ишемического инсульта. Такой способ трансплантации позволил доставить клетки напрямую в мозг, минуя фильтрующие паренхиматозные органы, такие как лёгкие, печень и селезёнка», — сообщила в беседе с RT сотрудник кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарья Наместникова.

По данным Наместниковой и её коллег, в исследовании была использована новая технология для прижизненной визуализации трансплантированных клеток. Под контролем МРТ в режиме реального времени клетки вводились внутриартериально. Исследователи наблюдали за перемещением клеток по сосудам мозга с первых минут их введения.

Как отметили учёные, проходя через систему кровоснабжения головного мозга, большая часть нейральных и мезенхимальных стволовых клеток накапливалась вокруг зоны инфаркта мозга — «ядра ишемии».

«Трансплантированные клетки не задерживаются в ткани мозга более трёх суток, однако позитивный терапевтический эффект исследователи наблюдали в течение двух недель после трансплантации», — сообщил в комментарии RT соавтор исследования, заведующий лабораторией биомедицинских наноматериалов НИТУ «МИСиС» Максим Абакумов.

Так авторы сделали вывод, что стволовые клетки изменили свою активность и инициировали процесс регенерации. При этом восстановление функций мозга продолжилось и после введения в организм стволовых клеток, отмечают исследователи.

По мнению учёных, такая экспериментальная терапия может использоваться в клинической практике для лечения последствий ишемического инсульта у пациентов.