Нейрореабилитация: как российский интерфейс «мозг — компьютер» поможет восстановлению пациентов после COVID-19

Российские исследователи разработали методику реабилитации после COVID-19 на основе энцефалографии и нейросетей. Она не только поможет подобрать нужное лечение, но и восстановит нормальный метаболизм мозга, уверены учёные. В основе методики — специальный интерфейс «мозг — компьютер». Изначально разработка предназначалась для постинсультной реабилитации.

Российские исследователи из лаборатории нейроробототехники Московского физико-технического института (МФТИ) выяснили, что разработанный ими для постинсультной реабилитации интерфейс «мозг — компьютер» может использоваться и для восстановления после COVID-19. Об этом RT сообщила пресс-служба Платформы НТИ (Национальной технологической инициативы).

Учёные создали интерфейс на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ) и нейросетей. Эта разработка использовала электрическую активность мозга и применялась при восстановлении пациентов после инсульта с помощью специально разработанных аудиовизуальных образов. Впоследствии выяснилось, что интерфейс потенциально способен «записывать» сны. Теперь исследователи предполагают использовать его для реабилитации после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Интерфейс должен помочь определить наилучшее адаптивное лечение, что позволит нормализовать метаболизм в головном мозге.

«Проект запускался в 2017 году для развития постинсультной реабилитации. Был создан специальный аппаратно-программный комплекс «Когниграф» для воссоздания изображений в головном мозге, который работает на базе интерфейса «мозг — компьютер», — сообщили RT в пресс-службе НТИ.

В ходе эксперимента участникам показывали различные видео, параллельно записывая их ЭЭГ. В результате исследования электроэнцефалограмм методами машинного обучения (искусственного интеллекта) удалось определить различные участки мозга, которые активизировались в ходе просмотра. Точность работы искусственного интеллекта составила 90%, сообщили исследователи.

Для реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции в 2020 году учёными был запущен проект NeuroV. Как отмечают исследователи, по итогам анализа ЭЭГ участников пилотного испытания разработан специальный комплекс аудиовизуальных упражнений для психоэмоционального восстановления пациентов. Как показали результаты исследования, с помощью нейрогарнитуры этот комплекс помогает справляться с когнитивными и эмоциональными нарушениями после COVID-19: бессонницей, раздражительностью, плаксивостью, проблемами с памятью, искажением вкусов и запахов.

В беседе с RT автор работы и руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев сообщил, что у здорового человека генератор определённых частот в головном мозге (альфа-ритма) связан с восстановлением работоспособности этого органа и находится в затылочной части мозга, но при повреждениях (в том числе вызванных COVID-19) его активность снижается и зона локализации может смещаться. Российские учёные уверены, что их технология поможет найти ключ к работе мозга таких пациентов.