Музыка без ограничений: российский студент разработал гитару для людей с инвалидностью

Студент из санкт-петербургского университета ИТМО разработал специализированную гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями здоровья. Инструмент, оснащённый специальными струнами и датчиками, подойдёт также и тем, кто только обучается навыкам игры на гитаре. По словам разработчиков, новинкой уже заинтересовались не только российские, но и зарубежные инвесторы и музыканты.

Студент магистратуры университета ИТМО разработал гитару для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и тех, кто только начал обучаться игре на этом музыкальном инструменте, сообщила пресс-служба вуза.

Основатель малой инновационной компании (стартап Noli Music) Денис Гончаров и его коллектив создали гитару, на которой можно играть, не прилагая существенных физических усилий. Сам изобретатель не смог освоить классическую гитару из-за генетического заболевания — мышечной дистрофии Дюшенна. Вместе с командой единомышленников он разработал инструмент, на котором нужные аккорды можно брать, легко нажимая на струны. На такой гитаре можно играть как стандартным образом, так и одной рукой и даже одним пальцем.

«Я очень долго тренировался, пытался изучить какие-то аккорды. Во время этих тщетных попыток я вдруг осознал, что не один такой. В мире миллионы людей с травмами и инвалидностью, которые также хотят почувствовать себя, как Курт Кобейн, но не имеют такой возможности», — рассказал Денис Гончаров.

Первый прототип гитары Гончаров и его коллектив сделали без струн, которые заменили на кнопки. Однако вскоре разработчики признали, что эта идея провалилась. Испытавшие инструмент музыканты отмечали, что он не передавал ощущений реальной игры, а различные гитарные приёмы оказались недоступны. И тогда коллектив решил вернуть струны, но уже в модифицированном виде.

«Наша гитара отличается тем, что струны не надо зажимать с силой, нужно лишь коснуться их в нужном месте. Мы разработали специальные датчики, которые считывают положение руки на грифе и дают команду электронике гитары воспроизвести звук ноты из загруженных в неё оцифрованных образцов. Как на синтезаторе», — пояснил технический директор проекта Максим Матвейцов.

По утверждению разработчиков, ощущения от использования улучшенного инструмента максимально приближены к тем, которые испытывает музыкант, играющий на обычной гитаре. Кроме того, Гончаров и его коллеги полагают, что их изобретение подходит не только для людей с ОВЗ, но и для любого начинающего музыканта, желающего быстро овладеть навыками игры.

Основатель стартапа Noli Music Денис Гончаров и технический директор проекта Максим Матвейцов

© Университет ИТМО

Для простоты обучения новая гитара оснащена функцией подсветки нужного места на грифе, в котором необходимо коснуться струны. Для музыкантов с ОВЗ добавлены упрощённые режимы, при которых, чтобы получить звук, можно только зажимать лады на грифе одной рукой или прикасаться к струнам одним пальцем, но при этом проигрываться будут целые аккорды.

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«Разработка подходит почти для любого человека, у которого есть хотя бы один палец на одной руке, которая движется. Так смогут играть люди с ДЦП, люди с мышечной дистрофией, люди с одной рукой», — отметил Максим Матвейцов.

В ближайшее время коллектив планирует выйти на международный рынок. По данным разработчиков, их изобретением уже заинтересовались инвесторы и музыканты из разных стран. Предварительные заказы оформили потенциальные покупатели из России, стран Европы и США. Приблизительная стоимость инструмента составит $500. Дополнительно к нему разрабатывается специальное мобильное приложение, которое позволит пройти профессиональный курс игры на гитаре.