Новой цифровой платформой для распознавания азбуки Брайля начали пользоваться 2,5 тысячи человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила Чупшева, решение, разработчиком которого стал житель Солнечногорска Илья Оводов, позволяет сделать фотографии страниц с азбукой Брайля и получить полную расшифровку в виде обычного текста.
«Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тыс. людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу», — заявила Чупшева.
В декабре сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею развития иппотерапии на Ямале как действенной формы реабилитации для детей с инвалидностью.