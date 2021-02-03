Новой цифровой платформой для распознавания азбуки Брайля начали пользоваться 2,5 тысячи человек

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Новой цифровой платформой Angelina braille reader для распознавания азбуки Брайля начали пользоваться 2,5 тыс. человек, рассказала президенту России Владимиру Путину глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Новой цифровой платформой для распознавания азбуки Брайля начали пользоваться 2,5 тысячи человек
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Чупшева, решение, разработчиком которого стал житель Солнечногорска Илья Оводов, позволяет сделать фотографии страниц с азбукой Брайля и получить полную расшифровку в виде обычного текста.

«Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тыс. людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу», — заявила Чупшева.

В декабре сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею развития иппотерапии на Ямале как действенной формы реабилитации для детей с инвалидностью.

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