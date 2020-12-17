Губернатор ЯНАО поддержал идею развития программы иппотерапии
- РИА Новости
Об этом порталу URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Иппотерапия — достаточно эффективная мера поддержки для детей с особенностями здоровья. И там, где эти услуги предоставляются, в Ноябрьске например, есть результаты. Вы правы, что в западной части округа это необходимо создать. Уже есть определённые планы. Будем делать всё, чтобы конный центр открылся как можно быстрее», — заявил Артюхов на встрече с общественными организациями.
В ЯНАО проживает более 2500 детей с инвалидностью, которые смогут использовать иппотерапию для реабилитации.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске состоялась благотворительная акция «Белый цветок».