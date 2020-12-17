Губернатор ЯНАО поддержал идею развития программы иппотерапии

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею развития иппотерапии на Ямале как действенной формы реабилитации для детей с инвалидностью.
Губернатор ЯНАО поддержал идею развития программы иппотерапии
  • РИА Новости

Об этом порталу URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Иппотерапия — достаточно эффективная мера поддержки для детей с особенностями здоровья. И там, где эти услуги предоставляются, в Ноябрьске например, есть результаты. Вы правы, что в западной части округа это необходимо создать. Уже есть определённые планы. Будем делать всё, чтобы конный центр открылся как можно быстрее», — заявил Артюхов на встрече с общественными организациями.

В ЯНАО проживает более 2500 детей с инвалидностью, которые смогут использовать иппотерапию для реабилитации.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске состоялась благотворительная акция «Белый цветок».

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