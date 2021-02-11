«Один из символов борьбы за свободу»: какую роль в истории России и Греции сыграл Иоаннис Каподистрия

245 лет назад родился глава Министерства иностранных дел Российской империи и первый правитель независимой Греции Иоаннис Каподистрия. Он оставил яркий след в истории России, отстаивая её интересы на Венском конгрессе и на Балканах, а также оказывая покровительство Александру Пушкину. Возглавив правительство Греции, освободившейся от турецкого господства, Каподистрия инициировал масштабные реформы в стране, но не смог довести их до конца. Он погиб от рук представителей местной олигархии. По одной версии, из-за внутриполитического конфликта, по другой — политик стал жертвой заговора, направленного на сокращение влияния России на Балканах.

Иоаннис Каподистрия родился 11 февраля 1776 года на греческом острове Корфу, который находился тогда под контролем Венецианской республики. Он происходил из старинного аристократического рода. В конце XVIII века череда внешнеполитических событий оказала определённое влияние на судьбу семьи Каподистрия.

Так, по условиям Кампоформийского мирного договора 1797 года, заключённого между Францией и Австрией, Ионические острова перешли под контроль Парижа. Однако уже в 1799 году Россия и Турция развернули совместную кампанию против французов, вытеснив их с островов. Год спустя, согласно договорённостям между Санкт-Петербургом и Стамбулом, возникла автономная Республика семи островов, находившаяся под протекторатом Российской и Османской империй.

На службе России

В 1797 году Иоанн Каподистрия окончил медицинский факультет Падуанского университета, где он также прослушал курсы философии и права. Вернувшись на родину, он занялся медицинской практикой, а после прихода на Корфу эскадры Фёдора Ушакова стал главным врачом русского военного госпиталя.

После образования Республики семи островов Каподистрия присоединился к российским силам, наводившим порядок на освобождённой территории, а затем стал государственным секретарём по иностранным делам. Впоследствии он также занимал пост секретаря сената и директора государственной школы. Каподистрия участвовал в разработке новой Конституции республики и активно защищал права православного населения.

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В 1807 году французы восстановили контроль над Ионическими островами и попытались переманить Иоанна на свою сторону, но тот отказался. Два года спустя его приняли на службу в Коллегию иностранных дел Российской империи, где поначалу у Каподистрии не было какой-то определённой должности. Он занимался подготовкой аналитических документов о восточном векторе российской внешней политики. В 1811 году Каподистрию направили в Вену, где он стал внештатным секретарём посольства России и занялся сбором политической информации с использованием ресурсов греческой диаспоры. Его деятельность была высоко оценена руководством.

В 1812 году Иоанна Каподистрию перевели в Бухарест, где он возглавил дипломатическую канцелярию командования Дунайской армии, которая фактически отвечала за всю ближневосточную и балканскую политику империи. После вторжения Наполеона в Россию, как отмечают историки, Каподистрия прошёл с армией весь путь от Дуная до Березины. Во время Заграничного похода русской армии греческий аристократ сблизился с полководцем Михаилом Барклаем-де-Толли. В дальнейшем Каподистрия стал российским посланником в Швейцарии, где выполнил ряд дипломатических поручений и приложил серьёзные усилия для сохранения единства страны и её нейтралитета.

«Австрия намеревалась буквально расчленить Швейцарию и взять её под свой контроль, но Каподистрия помог избежать такого варианта развития событий», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Участники Венского конгресса

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При этом, как отмечают историки, истинным триумфом для Иоанна Каподистрии стал Венский конгресс. Хотя он и не был официально уполномоченным дипломатом, но выполнял сложные поручения, претворяя в жизнь видение Александра I относительно послевоенного устройства Европы.

«Александр очень ценил Каподистрию. Называл его человеком честным и тем, кто всегда отстаивает интересы России», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В 1815 году Иоанн Каподистрия был назначен статс-секретарём Российской империи по иностранным делам и в этой должности провёл итоговые мирные переговоры с Францией. Год спустя он официально стал управляющим Министерством иностранных дел.

«Фактически у российского МИД в тот период было два соруководителя — Карл Нессельроде и Иоанн Каподистрия», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук Артём Улунян.

По словам историков, Каподистрия отвечал преимущественно за отношения с восточными странами, а Нессельроде — за западный вектор.

В Санкт-Петербурге Иоанн Каподистрия имел репутацию покровителя науки и искусства. Благодаря заступничеству статс-секретаря Александр Пушкин, служивший под его началом, за критику властей вместо ссылки в Сибирь был переведён в Бессарабию.

Граф Иоанн Каподистрия, автор портрета Александр Пушкин

© Томас Лоуренс/ Wikimedia

По свидетельствам экспертов, Каподистрия оказывал помощь Александру I в реализации его польской политики, а также отстаивал идеи независимости балканских и дунайских народов от Турции. Однако в начале 1820-х годов Каподистрия стал отдаляться от императора, который всё больше опасался революционных настроений в Европе, настраивался на сближение с Австрией и не хотел войны с Османской империей.

Греческая независимость

Противоречия между Каподистрией и Александром I усилились на фоне революционных событий в Греции, начавшихся в 1821 году. Император не желал вмешиваться в ситуацию на Балканах, а статс-секретарь, в свою очередь, со скепсисом смотрел на стремительное сближение Санкт-Петербурга с Веной. В конечном итоге Каподистрия отбыл в 1822 году в бессрочный отпуск в Швейцарию, чтобы поправить здоровье. Формально он оставался на своей российской должности ещё пять лет, но фактически отошёл от дел.

Ещё находясь в Санкт-Петербурге, Каподистрия получил от греческих патриотов предложение возглавить тайное национальное общество «Филики этерия», которое официально занималось вопросами просвещения, но на деле боролось за независимость Греции. Тогда он отказался от этого предложения, считая, что, будучи российским статс-секретарём, сможет больше помочь соотечественникам. Однако, оказавшись в Швейцарии, он, по словам историков, стал активно содействовать греческим революционерам. Как отметил Виталий Захаров, из Швейцарии, почётным гражданином которой был объявлен Каподистрия, в Грецию начали поступать деньги, оружие и продовольствие.

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В апреле 1827 года в Тризине открылось общегреческое Национальное собрание. На нём была принята временная Конституция. Каподистрия был избран президентом и возглавил правительство ещё не признанного международным сообществом государства. Около года он провёл в различных европейских странах, решая внешнеполитические и экономические вопросы, а затем прибыл в Грецию и приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

Каподистрия развернул дипломатическую борьбу за максимальное расширение границ будущего греческого государства. При этом во внешней политике он сталкивался с противодействием не только со стороны Турции, но и Англии с Францией, которые видели в нём «агента России». Однако историки с подобными обвинениями не согласны.

«В той ситуации, в которой находилась тогда Греция, резко занять сторону одной из великих держав означало бы политическую смерть. Каподистрия был нейтральным политиком с некоторым пророссийским уклоном», — пояснил Артём Улунян.

Иоанн Каподистрия

© Wikimedia

Иоанн Каподистрия запланировал административные, земельные, экономические и военные реформы, которые позволили бы построить государство европейского образца. Однако он натолкнулся на ожесточённое сопротивление со стороны олигархических элит, которые не желали менять османские порядки и планировали поделить между собой освобождённые от турок земли. Кроме того, в стране было много вооружённых людей, занимавшихся разбоем и пиратством. Власти пытались добиться того, чтобы они оставили незаконную деятельность и перешли на службу в армию и флот, однако большинство из них не хотели сотрудничать с государством.

Тем не менее Каподистрия начал формировать регулярную армию, а также национальную судебную, денежную, фискальную и образовательную системы. Чтобы избежать голода в разорённой войной стране, он стал популяризовать выращивание картофеля. Однако поначалу люди игнорировали бесплатную раздачу корнеплода, и тогда власти пошли на хитрость, выставив возле складов охрану и заставив таким образом население поверить в ценность картофеля. В итоге корнеплод стал быстро распространяться по греческим огородам.

В 1830 году независимость Греции официально признали Россия, Англия и Франция на конференции в Лондоне. Каподистрия стал первым правителем единой суверенной Греции в её новой истории.

Но уже в 1831 году обстановка в Греции вновь накалилась. Оппозиция, которую поддерживали западные державы, провоцировала антиправительственные мятежи. Противником реформ, инициированных Каподистрией, был, в частности, влиятельный клан Мавромихалис. Одного из его видных представителей власти отправили в тюрьму. Но 9 октября 1831 года сын и брат осуждённого убили выходившего из храма Иоанна Каподистрию. Одного из преступников на месте растерзал народ, другой укрылся в доме французского посланника, но затем был выдан властям и казнён.

Убийство Каподистрии

© Wikimedia

«После убийства греческая республика была фактически ликвидирована. По поводу самого преступления существуют различные версии. Не до конца ясно, было ли это самостоятельным решением семьи Мавромихалис или актом, в котором отразилось недовольство некоторых иностранных держав политикой Каподистрии. Существуют различные трактовки», — рассказал RT руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

По словам Михаила Мягкова, Иоанн Каподистрия сыграл огромную роль в истории Греции.