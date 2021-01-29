С системой самоочистки: молодые российские учёные создали нанофильтры против вирусных инфекций

Красноярские учёные создали сменные фильтры из нановолокон для масок-респираторов, которые предохраняют от вирусов и обеспечивают защиту органов дыхания на 99%. Разработка снабжена электрической системой самоочистки. По мнению исследователей, маска с такими фильтрами станет эффективным средством защиты для врачей и пациентов в период гриппа и острых вирусных инфекций.

Молодые учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) создали для масок-респираторов сменные фильтры из нановолокон, которые способны задерживать мельчайшие инфекционные частицы. Об этом сообщает пресс-служба научного центра.

Коллектив исследователей под руководством аспиранта и младшего научного сотрудника КНЦ Айрааны Куулар разработал фильтры, которые легко помещаются в стандартную маску-респиратор. Они обладают витражной структурой и созданы из нановолокон, соединённых с металлической микросеткой.

Экспериментальный образец витражного экранного фильтра

© ФИЦ КНЦ СО РАН

Тонкий пористый слой задерживает мельчайшие частицы размером 100 нм и даже меньше и при этом не препятствует дыханию. На входящую в состав фильтра микросетку через нагревательный элемент подаётся слабый электрический импульс, который очищает поверхность мембраны. По данным разработчиков, этот оснащённый системой самоочистки сверхтонкий фильтр не пропускает вирусы и обеспечивает защиту органов дыхания на 99%.

«Большинство аэрозольных фильтров конкурентов способны задерживать частицы размером 2,5 мкм. Однако такие фильтры не препятствуют прохождению частиц с меньшими диаметрами, например вирусов или сажи. Именно поэтому возникла идея создания нашей разработки, способной задерживать частицы размером менее 100 нм. Такая маска станет отличным средством защиты для врачей и пациентов не только в период гриппа и острых вирусных инфекций, но и для шахтёров, которые постоянно нуждаются в респираторной защите», — рассказала куратор проекта Айраана Куулар.

Как сообщили RT в Красноярском научном центре, такой фильтр будет эффективен и против коронавируса, хотя отдельного исследования на эту тему не было. По словам учёных, вирусы чаще всего прикрепляются к частицам воды 5—15 мкм, которые человек выделяет при говорении, чихании и кашле, а размер пор в новом фильтре на порядки меньше.

В настоящее время в КНЦ уже создана первая партия инновационных фильтров, а на промышленный образец изобретения получен патент. Разработка поддержана грантом Фонда содействия инновациям.