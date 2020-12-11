Борьба с морскими сорняками: как крабы способствуют восстановлению коралловых рифов

Американские учёные выяснили, что травоядные крабы могут использоваться в качестве дополнительного инструмента восстановления тропических коралловых рифов. Эти ракообразные активно поглощают водоросли на деградирующих рифах, способствуют возвращению рыб и создают благоприятную среду для выращивания новых коралловых полипов. Исследователи уверены, что для оживления погибающих рифов требуются питомники для выращивания как полипов, так и крабов.

Морские биологи из Флоридского международного университета выяснили, что обитающие в Карибском бассейне крабы могут помогать восстановлению деградирующих коралловых рифов. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Коллектив американских биологов в течение 30 лет изучал фауну коралловых карибских островов и рифов Флорида-Кис, которые входят в третий в мире по длине Большой Флоридский риф. Для восстановления местной экосистемы учёные провели серию экспериментов по заселению рифов крабами.

Как и другие тропические рифы по всему миру, коралловые рифы Карибского бассейна страдают от изменения климата, загрязнения окружающей среды и других антропогенных факторов.

Для борьбы с водорослями и дальнейшего восстановления рифов исследователи решили использовать необычное «средство» — обитающих среди кораллов крупных местных крабов. Как показали результаты экспериментов, проведённых на изолированных участках кораллового рифа, популяция крабов активно поглощает все виды водорослей и не даёт им разрастаться.

Контроль за ходом эксперимента

© Mark Butler

«Опыты с увеличением численности крупных местных травоядных крабов на коралловом архипелаге Флорида-Кис привели к быстрому сокращению водорослевого покрова, а также к возвращению на эти рифы в течение примерно года мелких кораллов и рыб. Это открывает новые возможности для восстановления коралловых рифов», — отмечает автор исследования, научный сотрудник Флоридского международного университета Марк Батлер.

Первые эксперименты учёные провели ещё в 2014—2015 годах на 12 изолированных участках кораллового рифа. Эти известковые органогенные геологические структуры были разделены на три группы: нетронутый контрольный риф, заселённый крабами риф, а также риф, заселённый крабами и предварительно очищенный от водорослей дайверами.

Результаты длившегося около года исследования показали, что заросший водорослями контрольный риф не претерпел изменений. На втором участке крабы съели половину всех водорослей, а на третьем водоросли уменьшились примерно на 80%. При этом эффект очистки рифа дайверами был кратковременным, тогда как именно крабы не давали водорослям разрастаться.

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Недавно аналогичный эксперимент был проведён в других районах архипелага Флорида-Кис и показал столь же впечатляющие результаты. Одни только крабы сократили покрытие водорослями примерно на 50%, а после предварительной «прополки» людьми — на 70%.

Учёные уверены, что их «крабовый» метод может массово применяться для восстановления тропических коралловых рифов. Он обеспечит подготовку погибающих и заросших участков к подсаживанию живых коралловых полипов из питомника, поможет контролировать популяцию водорослей и создаст благоприятные условия для возвращения рыб и других морских обитателей.

По словам исследователей, необходимые для оживления рифов коралловые питомники уже созданы. В настоящее время коллектив собирает ресурсы на морскую ферму для выращивания крабов, так как для поддержания баланса экосистемы их количества пока недостаточно.