Подводная драма: популяция кораллов Большого Барьерного рифа сократилась вдвое за 22 года

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Арсений Скрынников
Самая крупная гряда коралловых рифов в мире под общим названием Большой Барьерный риф потеряла половину популяции за последние 22 года. Об этом сообщили австралийские морские биологи, проанализировавшие данные о колонии этих беспозвоночных с 1995 по 2017 год. Исследователи подчеркнули, что беспокойство вызывает и способность рифа к восстановлению.
Подводная драма: популяция кораллов Большого Барьерного рифа сократилась вдвое за 22 года
  • Аэросъёмка Большого Барьерного рифа
  • Gettyimages.ru
  • © Ignacio Palacios

Морские биологи из Центра передовых исследований коралловых рифов при Австралийском исследовательском совете (CoralCoE) сообщили о сокращении популяции кораллов Большого Барьерного рифа в два раза за последние 22 года. Об этом сообщается в журнале Лондонского королевского общества Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи проанализировали информацию о состоянии самой крупной гряды коралловых рифов в мире с 1995 по 2017 год. Они подсчитали, что значительное сокращение популяции коснулось кораллов всех видов и размеров.

«Мы оценивали изменение размера колоний, поскольку исследование популяции — это важный фактор для понимания демографии и способности кораллов к размножению», — заявил ведущий автор исследования, сотрудник CoralCoE доктор Энди Дитцель.

Дитцель и его команда установили, что с 1995 по 2017 год количество малых, средних и крупных кораллов на Большом Барьерном рифе сократилось более чем на 50%.

«Сокращение происходит как на малой, так и на большой глубине и затрагивает практически все виды, в особенности ветвистые и пластинчатые кораллы. Они больше других пострадали от рекордных температур, которые в 2016 и 2017 годах вызвали массовое обесцвечивание кораллов», — отметил соавтор исследования и коллега доктора Дитцеля профессор Терри Хьюз.

  • Житель Большого Барьерного рифа — каракатица
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Напомним, обесцвечивание кораллов происходит в том числе из-за температурного стресса и приводит к их разрушению. При этом треть всех обитателей Мирового океана живут именно среди коралловых рифов, занимающих менее 1% морского дна. Больше всего рифы страдают от антропогенного воздействия, глобального потепления и закисления воды.

Именно ветвистые и пластинчатые кораллы обеспечивают необходимую среду существования для рыб и других морских обитателей рифов, отмечают исследователи. По мнению доктора Дитцеля, наибольшее беспокойство вызывает сокращение количества тех особей, которые отвечают за выживание и размножение рифов.

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«Процветающая популяция кораллов насчитывает миллионы мелких «кораллов-детей», а также множество крупных «больших мамочек», отвечающих за производство большей части личинок коралловых полипов. Результаты нашей работы свидетельствуют от том, что способность Большого Барьерного рифа к восстановлению — его устойчивость — подорвана по сравнению с прошлым, поскольку сейчас стало меньше маленьких кораллов и меньше крупных, отвечающих за размножение», — отметил Дитцель.

Учёные отмечают, что без дополнительных исследований и принятия экстренных мер уникальная среда обитания в Мировом океане окажется под прямой угрозой уничтожения. Особое беспокойство исследователей вызывают изменение климата и периоды аномального тепла в Коралловом море и других ареалах обитания кораллов.

«Мы не можем терять время. Необходимо как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов», — заключили авторы исследования.

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