Беженцы с экватора: как коралловые рифы спасаются от глобального потепления

Из-за глобального изменения климата коралловые рифы мигрируют из экваториального пояса в субтропический. К такому выводу пришли морские биологи. Эту тенденцию исследователи обнаружили, когда объединили и проанализировали результаты наблюдений за рифами с 1974 года. Учёные надеются, что подобное стремление экосистемы к балансу даёт шанс на спасение кораллов, количество которых по всему миру продолжает сокращаться.

Морские биологи из США, Японии, Франции, Австралии и Китая объединились для исследования вызванного глобальным потеплением перемещения коралловых рифов из тёплых экваториальных вод в более умеренные субтропические. Исследование, включающее результаты наблюдений с 1974 года, опубликовано в журнале Marine Ecology Progress Series.

Изменение гидробиосферы под воздействием глобального потепления приводит к вымиранию многих видов или существенному изменению их условий обитания. Для коралловых рифов и их обитателей повышение температуры Мирового океана представляет большую опасность. Около трети всех колоний уже погибло, и их число продолжает сокращаться. Однако исследователи уверены: экологическая система стремится к равновесию и это даёт шанс на спасение кораллов.

Ранее сообщалось, что некоторые «суперкораллы» научились выживать в условиях потепления и закисления воды. Теперь учёные обратили внимание, что последние 40 с лишним лет кораллы мигрируют в более прохладные воды субтропиков. Количество молодых коралловых полипов на тропических рифах за последние четыре десятилетия сократилось на 85%, но при этом оно удвоилось на субтропических рифах, отметили исследователи.

По словам старшего научного сотрудника океанографической лаборатории Бигелоу (США) и руководителя этого исследования Николь Прайс, «в результате изменения климата, ареал обитания коралловых рифов, как и в случае с другими морскими видами, меняется».

«Эта тенденция носит удивительно чёткий характер, однако пока неясно, смогут ли новые рифы поддерживать многообразие тропических биосистем», — отмечают учёные.

Свободноплавающие личинки коралловых полипов (планулы) способны перемещаться и оседать вдали от родительского рифа и основывать новые колонии. Однако на продолжительную миграцию и выживание в новых условиях способны только полипы определённых видов, считают учёные. Исследователям ещё предстоит выяснить видовой состав новых субтропических рифов.

Эксперимент по подсчёту личинок полипов на рифе тихоокеанского атолла Пальмира

© Nichole Price/Bigelow Laboratory for Ocean Sciences

«В экосистемах возникают новые сочетания видов, которые никогда прежде друг с другом не сосуществовали. Пока неясно, сколько времени потребуется, чтобы эти системы пришли в равновесие, — заявил один из участников исследования, Сатоси Митараи, доцент Окинавского института науки и технологий (Япония). — Становится всё сложнее определить, какие виды автохтонные, а какие — нет, функционируют экосистемы нормально или же приходят в упадок».

Исследовательская группа изучала широты до 35 градусов к северу и югу от экватора и обнаружила, что смещение коралловых рифов происходит в обе стороны — зеркально. Продолжительное наблюдение за этой миграцией позволило рассчитать, где и когда кораллы-беженцы могут поселиться в будущем.

«Результаты нашего исследования подчеркивают важность по-настоящему долгосрочных исследований, отражающих изменения в колониях коралловых рифов.

Выявленные в ходе анализа тенденции невероятно трудноуловимы, однако имеют огромное значение для понимания изменений, которые коснутся рифов в ближайшие десятилетия.

В условиях усугубляющегося кризиса коралловых рифов мировому сообществу необходимо активизировать усилия для обобщения и анализа результатов, как сделали это мы в рамках нашего исследования», — заявил участник исследования Питер Эдмундс, преподаватель Университета штата Калифорния в Нортридже (США).

Учёные также отмечают, что коралловые рифы являются сложной биосистемой, для которой подобного рода «переезд» не может обойтись без последствий. В частности, исследователи задаются вопросом, смогут ли выжить молодые колонии полипов в долгосрочной перспективе и обрасти водорослями, необходимыми для защиты планулы.

Покрытый водорослями риф вблизи японского города Нагасаки

© Soyoka Muko/Nagasaki University

«Остаётся много вопросов: какие виды смогут переместиться на новые места, а какие нет. Кроме того, пока неизвестно, что ожидает эти молодые кораллы в более долгосрочной перспективе, — говорит Николь Прайс. — Изменения, которые мы наблюдаем в экосистемах коралловых рифов, ошеломляют, и нам предстоит приложить немалые усилия, чтобы разобраться, как функционируют эти системы и что мы можем сделать для их спасения, пока не стало слишком поздно».

Коллектив призывает других морских биологов присоединиться к работе и пополнить обширную базу наблюдений новыми данными. Для выработки плана спасения рифов необходимы дополнительные исследования и постоянный мониторинг, уверены учёные. В ближайших планах — изучение отношений видов и их разнообразия на новых рифах. Это необходимо для понимания динамики развития новых экосистем.