Аномалия в Атлантике: почему в океане стали активно размножаться бурые водоросли

На бурное цветение водорослей в Саргассовом море Атлантического океана оказывает влияние деятельность человека — вырубка тропических лесов и использование удобрений. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав результаты спутниковых наблюдений за крупнейшим скоплением саргассума. Эти водоросли обеспечивают целостность экосистемы и являются средой обитания для различных представителей морской фауны. Однако их аномальное размножение приводит к гибели многих видов животных и уничтожению коралловых рифов. В последние годы «красный прилив» — цветение воды на атлантическом побережье — стал серьёзной экологической проблемой.

Учёные из Университета Южной Флориды, Флоридского Атлантического университета и Технологического института Джорджии выдвинули гипотезу о том, что проблема аномального разрастания водорослей — саргассума — в Атлантическом океане вызвана воздействием человека, в частности вырубкой тропических лесов и использованием удобрений. Об этом сообщает журнал Science.

Специалисты изучают проблему «красного прилива» на протяжении нескольких лет. С 2011 года бурые макроводоросли в Саргассовом море стали сильно разрастаться и занимать во время цветения обширные тропические области Атлантического океана — от Африки до Мексиканского залива. В прошлом году власти американского штата Флорида и управляемого Великобританией Барбадоса объявили чрезвычайное положение из-за ущерба, нанесённого саргассумом экологии и туризму. Более 100 тонн мёртвых обителей океана, в том числе дельфины, были выброшены на флоридское побережье из-за «красного прилива».

Дельфин в окружении саргассума

© University of South Florida

Американские исследователи изучили результаты спутниковых наблюдений NASA за Атлантикой, которые проводились с 2000 по 2018 год. Специалисты выяснили, что сезонное скопление колоний цветущих водорослей — Большой атлантический саргассовый пояс — формируется океаническими течениями.

Учёные также установили, что обычный режим цветения саргассума был нарушен в 2011 году. Значительное разрастание колонии водорослей произошло в 2015-м, а крупнейшее цветение — три года спустя.

«Масштабы цветения поистине колоссальны, и мы убеждаемся, что съёмка со спутника — хороший инструмент для определения местонахождения и наблюдения за долгосрочной динамикой цветения», — заявил руководитель программы экологического прогнозирования в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Вуди Тёрнер.

Учёные предположили, что саргассовый пояс формируется сезонно в ответ на поступление в океан питательных веществ, происходящее по естественным и антропогенным причинам. В последние годы на рост водорослей мог сильно повлиять сток вод Амазонки, считают исследователи.

Данные спутниковых наблюдений NASA за Атлантикой

© University of South Florida

«Чтобы цветение стало настолько бесконтрольным, химический состав океана должен был измениться», — заявил профессор факультета океанологии Университета Южной Флориды Ху Чуаньминь.

Исследователи проанализировали темпы вырубки тропических лесов и данные об использовании удобрений в Бразилии, а также измерили содержание азота и фосфора в водах Западной Атлантики. В результате они пришли к выводу об антропогенном факторе, который повлиял на бурное цветение водорослей.

В обычных количествах саргассовые водоросли обеспечивают среду обитания для черепах, крабов, рыб и птиц, а также выделяют кислород посредством фотосинтеза. Однако появление аномального пояса приводит к экологической катастрофе, отмечают специалисты. Заросли цветущего саргассума мешают морским видам двигаться и дышать. Сгнившие скопления водорослей опускаются на дно и приводят к гибели коралловых рифов. Разлагающийся саргассум выделяет на пляжах сероводород — запах тухлых яиц отталкивает туристов.

Предварительные результаты исследования показали, что существует связь между вырубкой лесов, использованием удобрений и «красным приливом». Однако учёным ещё нужно исследовать все факторы и научиться предсказывать новые «вспышки» саргассума.

«Мы надеемся, что этот случай послужит основой для более глубокого понимания зарождающегося явления, а также более эффективного реагирования на него, — сказал Ху Чуаньминь. — Нам предстоит ещё проделать большую работу».