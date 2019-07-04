Аномалия в Атлантике: почему в океане стали активно размножаться бурые водоросли

Короткая ссылка
Арсений Скрынников
На бурное цветение водорослей в Саргассовом море Атлантического океана оказывает влияние деятельность человека — вырубка тропических лесов и использование удобрений. К такому выводу пришли американские учёные, проанализировав результаты спутниковых наблюдений за крупнейшим скоплением саргассума. Эти водоросли обеспечивают целостность экосистемы и являются средой обитания для различных представителей морской фауны. Однако их аномальное размножение приводит к гибели многих видов животных и уничтожению коралловых рифов. В последние годы «красный прилив» — цветение воды на атлантическом побережье — стал серьёзной экологической проблемой.
Аномалия в Атлантике: почему в океане стали активно размножаться бурые водоросли
  • Цветение саргассума у побережья американского штата Флорида
  • © Brian Lapointe, Ph.D. / Florida Atlantic University's Harbor Branch Oceanographic Institute

Учёные из Университета Южной Флориды, Флоридского Атлантического университета и Технологического института Джорджии выдвинули гипотезу о том, что проблема аномального разрастания водорослей — саргассума — в Атлантическом океане вызвана воздействием человека, в частности вырубкой тропических лесов и использованием удобрений. Об этом сообщает журнал Science.

Специалисты изучают проблему «красного прилива» на протяжении нескольких лет. С 2011 года бурые макроводоросли в Саргассовом море стали сильно разрастаться и занимать во время цветения обширные тропические области Атлантического океана — от Африки до Мексиканского залива. В прошлом году власти американского штата Флорида и управляемого Великобританией Барбадоса объявили чрезвычайное положение из-за ущерба, нанесённого саргассумом экологии и туризму. Более 100 тонн мёртвых обителей океана, в том числе дельфины, были выброшены на флоридское побережье из-за «красного прилива».

  • Дельфин в окружении саргассума
  • © University of South Florida

Американские исследователи изучили результаты спутниковых наблюдений NASA за Атлантикой, которые проводились с 2000 по 2018 год. Специалисты выяснили, что сезонное скопление колоний цветущих водорослей — Большой атлантический саргассовый пояс — формируется океаническими течениями.

Учёные также установили, что обычный режим цветения саргассума был нарушен в 2011 году. Значительное разрастание колонии водорослей произошло в 2015-м, а крупнейшее цветение — три года спустя.

«Масштабы цветения поистине колоссальны, и мы убеждаемся, что съёмка со спутника — хороший инструмент для определения местонахождения и наблюдения за долгосрочной динамикой цветения», — заявил руководитель программы экологического прогнозирования в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Вуди Тёрнер.

Учёные предположили, что саргассовый пояс формируется сезонно в ответ на поступление в океан питательных веществ, происходящее по естественным и антропогенным причинам. В последние годы на рост водорослей мог сильно повлиять сток вод Амазонки, считают исследователи.

  • Данные спутниковых наблюдений NASA за Атлантикой
  • © University of South Florida

«Чтобы цветение стало настолько бесконтрольным, химический состав океана должен был измениться», — заявил профессор факультета океанологии Университета Южной Флориды Ху Чуаньминь. 

Также по теме
© Stefan Irvine «Человек навредил почти всей экосистеме»: учёные выяснили, что нетронутой осталась лишь восьмая часть Мирового океана
Деятельность человека не затронула лишь 13% Мирового океана. К такому выводу пришла группа австралийских учёных из Квинслендского...

Исследователи проанализировали темпы вырубки тропических лесов и данные об использовании удобрений в Бразилии, а также измерили содержание азота и фосфора в водах Западной Атлантики. В результате они пришли к выводу об антропогенном факторе, который повлиял на бурное цветение водорослей.

В обычных количествах саргассовые водоросли обеспечивают среду обитания для черепах, крабов, рыб и птиц, а также выделяют кислород посредством фотосинтеза. Однако появление аномального пояса приводит к экологической катастрофе, отмечают специалисты. Заросли цветущего саргассума мешают морским видам двигаться и дышать. Сгнившие скопления водорослей опускаются на дно и приводят к гибели коралловых рифов. Разлагающийся саргассум выделяет на пляжах сероводород  запах тухлых яиц отталкивает туристов.

Предварительные результаты исследования показали, что существует связь между вырубкой лесов, использованием удобрений и «красным приливом». Однако учёным ещё нужно исследовать все факторы и научиться предсказывать новые «вспышки» саргассума. 

«Мы надеемся, что этот случай послужит основой для более глубокого понимания зарождающегося явления, а также более эффективного реагирования на него, — сказал Ху Чуаньминь. — Нам предстоит ещё проделать большую работу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить