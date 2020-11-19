Всесоюзный староста: каким был Михаил Калинин

145 лет назад родился многолетний председатель ЦИК и президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. По словам историков, он был компромиссной фигурой в советском руководстве, уравновешивавшей интересы различных политических групп. Его полномочия как формального главы СССР были на практике сильно ограничены, но Калинин старался помогать обращавшимся к нему людям — в том числе защищая репрессированных и раскулаченных. В то же время критики обвиняют его в подписании нормативных актов, способствовавших развёртыванию репрессий в СССР.

Михаил Калинин родился 19 ноября 1875 года в деревне Верхняя Троица Тверской губернии в бедной крестьянской семье. Начальное образование получил в земском училище.

Подростком Михаил стал лакеем в семье местных помещиков — Мордухай-Болтовских. Хозяева забрали его в Санкт-Петербург. Михаил присматривал за их детьми и выполнял различные поручения по дому. В свободное время читал книги из домашней библиотеки, уделяя особое внимание исторической литературе.

Между станком и тюремной камерой

Когда Калинину исполнилось 18 лет, он покинул дом Мордухай-Болтовских и стал учеником токаря на военном заводе. В 1895 году перевёлся рабочим на Путиловский завод. Там Калинин увлёкся социал-демократическими идеями. Начитанный молодой человек был прекрасным агитатором. Он писал статьи и организовал рабочий кружок марксистского толка. В 1898 году вступил в РСДРП, в дальнейшем поддержал большевиков.

В 23 года Калинин был впервые арестован. Всего он подвергался аресту 14 раз, неоднократно приговаривался к ссылке.

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В перерывах между арестами и ссылками Калинин устраивался рабочим на предприятия в различных городах Российской империи. В 1906 году он женился на ткачихе Екатерине Лорберг, происходившей из семьи православных эстонцев.

После очередного ареста в 1916 году Калинин был приговорён к ссылке в Сибирь, однако бежал и остался на нелегальном положении в Петрограде.

«Вопреки мифам о том, что большевики якобы не принимали активного участия в Февральской революции, Калинин отличился именно в ходе событий февраля 1917 года», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор МПГУ Василий Цветков.

Калинин, в частности, участвовал в разоружении охраны и захвате Финляндского вокзала, а также в освобождении из мест лишения свободы политических заключённых. По словам историков, его выступления пользовались большой популярностью среди рабочих и солдат. В 1917 году Калинин стал членом Петроградского комитета РСДРП(б) и гласным Петроградской городской думы, председателем Лесновско-Удельнинской районной управы.

Михаил Калинин за токарным станком на заводе «Вольта» в Таллине. 1903 год

РИА Новости

В статьях на страницах газеты «Правда» Михаил Калинин призывал к установлению восьмичасового рабочего дня, созданию профсоюзов и конфискации помещичьих земель без разрушения поместий.

Летом 1917 года Калинин поддерживал идею мирного развития революции. Но в октябре при обсуждении ленинского призыва к вооружённому восстанию, он заявил, что «нельзя терять настоящий момент», после чего принял активное участие в подготовке к свержению Временного правительства.

После победы Октябрьской революции Калинин стал членом коллегии Наркомпрода и председателем городской управы Петрограда, а затем — комиссаром городского хозяйства Союза коммун Северной области. Он лично ездил по домам городских служащих и упрашивал их вернуться на работу.

Михаил Калинин, фотография 1910 года, репродукция

РИА Новости

Всесоюзный староста

В начале 1919 года Михаил Калинин предложил большевикам заключить союз с мелкой буржуазией, предоставив ей гарантии на частную собственность и право пользоваться наёмным трудом.

В марте 1919 года умер председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Яков Свердлов. Владимир Ленин предложил сделать его сменщиком Михаила Калинина.

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«Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы; сам он — крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством и постоянно обновляющий и освежающий эту связь. Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс», — обосновал своё предложение председатель Совнаркома РСФСР.

По словам Василия Цветкова, в основе карьерного роста Калинина лежали сразу несколько факторов.

«Калинин происходил из крестьянства, но при этом долгие годы работал на заводах. Он был не чужд интеллигенции, пользовался уважением и авторитетом в обществе, на переговорах находил общий язык как с правой, так и с левой оппозицией», — подчеркнул эксперт.

Как отмечают историки, заняв высокую должность, Калинин не стал «кабинетным работником». Во время Гражданской войны он выезжал на фронт, выступал перед красноармейцами и местным населением, накануне Кронштадтского восстания лично пытался успокоить моряков. В начале 1920-х годов он руководил ликвидацией последствий начавшегося после войны голода.

«Личность Калинина большевики использовали для рекламы собственного правительства, в котором было много выходцев из среды дворян и богатых предпринимателей. А Калинин как раз представлял рабочих и крестьян», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Александр Широкорад.

Михаил Калинин, 1920 год

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После образования СССР Калинин был избран председателем Центрального исполнительного комитета Советского Союза. В 1923 году он возглавил общество «Долой неграмотность», координируя деятельность в области просвещения в СССР. Под эгидой общества в стране были созданы 11 тыс. пунктов по ликвидации неграмотности. В конце 1930-х годов уровень грамотности в стране приблизился к 90%.

В 1938 году после конституционной реформы Михаил Калинин стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.

«Во главе ЦИК и Президиума ВС СССР Калинин фактически был официальным главой советского государства. Правда, реальная власть в стране принадлежала структурам большевистской партии», — заявил в разговоре с RT доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Щетинов.

Михаил Калинин провожает солдат на фронт

РИА Новости

Как отметил эксперт, за Калининым закрепилось прозвище сначала всероссийского, а затем — всесоюзного старосты.

«Староста — это человек, обладающий личным авторитетом, который всех рассудит, к которому можно обратиться с жалобой», — отметил Щетинов.

На имя Калинина действительно приходило множество жалоб и обращений. По его инициативе неоднократно отменялась процедура раскулачивания, пересматривались дела репрессированных. Пострадавшим из-за «не пролетарского» происхождения находили работу.

В то же самое время критики обвиняют Калинина в том, что он ставил свою подпись под нормативными актами, способствовавшими развёртыванию репрессий в СССР, — в частности, под постановлением ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». Данный документ позволял в упрощённом порядке производить следствие по делам обвиняемых в терроризме.

«У Калинина существовал образ доброго дедушки, но определённые противоречия в его личности были. По своей должности он был обязан лично подписывать акты, связанные с репрессиями. Однако при этом мне неизвестно, чтобы он пытался на кого-то доносить», —подчеркнул Александр Широкорад.

Когда в 1938 году к длительному сроку лишения свободы была приговорена жена Калинина, Екатерина, критиковавшая деятельность руководства СССР, номинальный глава Советского Союза ничего сделать не смог. Помилована она была только в 1945 году.

«В годы Великой Отечественной войны Калинин продолжал занимать пост руководителя верховного органа СССР. К его обязанностям относились: приём послов, подпись указов о награждениях, торжественное вручение самых высоких наград. Именно Президиум Верховного Совета СССР под председательством Калинина принял указ «О военном положении»», — рассказал в комментарии RT руководитель научного отдела Музея Победы Станислав Давыдов.

По его словам, решением ЦК ВКП(б) Калинину было поручено сосредоточиться на идеологической работе.

«Несмотря на то, что войну он встретил уже не молодым и не слишком здоровым человеком, Калинин проводил многочисленные встречи, совершал поездки на фронт. Он лично констатировал крах гитлеровского блицкрига и подготовил десятки брошюр, статей и сборников, призывая воевать с нацизмом. Также Калинин работал над восстановлением освобождённых территорий. Напряжённая, на пределе сил, работа окончательно подорвала его здоровье и приблизила уход из жизни», — подчеркнул Давыдов.

Памятник Михаилу Калинину на площади Калинина в Калининграде

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Михаил Калинин умер 3 июня 1946 года. Похоронен он был на Красной площади возле Кремлёвской стены. Его имя было присвоено ряду населённых пунктов и предприятий в различных республиках Советского Союза.