Аргон против COVID-19: учёные предложили уничтожать коронавирус на поверхностях с помощью холодной плазмы
- © Princeton Plasma Physics Laboratory
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили использовать холодную аргоновую плазму для быстрого уничтожения на различных поверхностях штаммов коронавируса, вызывающего COVID-19. Об этом сообщается в журнале Physics of Fluids.
В лабораторных условиях учёные обрабатывали потоком холодной плазмы разные типы материалов: пластик, металл, картон, кожу и даже вату из медицинских масок. На все эти поверхности были предварительно нанесены живые культуры коронавируса SARS-CoV-2.
Для генерации такого потока с помощью 3D-принтера был создан простой плазмотрон, способный ионизировать инертные газы (похожие устройства уже используются в медицине, например, при лечении рака и заживлении ран, в стоматологии и косметологии).
- Устройство плазмотрона, использованного в эксперименте
- © Wirz Research Group, UCLA
Напомним, плазма — это четвёртое классическое агрегатное состояние вещества наряду с твёрдым телом, жидкостью и газом. Она бывает двух типов: горячая, как на Солнце или в дуге сварочного аппарата, а также холодная или низкотемпературная атмосферная плазма (НТП), которая в месте контакта имеет комнатную температуру.
Отмечается, что в ходе своей работы калифорнийские учёные изучали воздействие на частицы коронавируса различных инертных газов. При использовании гелия достичь желаемых результатов не удалось — штамм SARS-CoV-2 выживал даже после пяти минут воздействия плазменного потока.
Успешной оказалась серия экспериментов с обработкой поверхностей холодной плазмой на основе аргона: большую часть вирусных частиц удалось уничтожить всего за 30 секунд, а полностью культуры коронавируса погибали менее чем за три минуты.
Ранее было установлено, что коронавирус SARS-CoV-2 в зависимости от условий может оставаться заразным на поверхностях в течение нескольких часов и даже дней. Один из авторов работы с аргоновой плазмой Ричард Вирц заявил, что полученные результаты экспериментов показывают большой потенциал использования НТП для оперативной дезинфекции и предотвращения распространения вируса.
«Это только начало. Мы весьма уверены и очень надеемся на плазму в своей будущей работе. В дальнейшем благодаря плазме научное сообщество получит ответы на многие вопросы», — отметил Вирц.
В свою очередь, его соавтор и коллега Чэнь Чжитун рассказал, что сейчас коллектив занят разработкой компактного плазмотрона для широкого применения. По его словам, использование холодной плазмы полностью безопасно для здоровья, в отличие от химических и любых других средств дезинфекции. Исследователи надеются, что результаты их работы возьмут на вооружение во всём мире.