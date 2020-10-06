Названы меры по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях

Крупные промышленные предприятия, на которых соблюдаются все санитарные нормы, смогли избежать массовых вспышек коронавируса среди своих сотрудников.

По сообщениям Nation News, одной их таких компаний является ЗАО «Трансмашхолдинг».

На всех предприятиях Трансмашхолдинга ещё в конце марта были созданы оперативные штабы, которые взяли на себя функции по обеспечению работы в сложных санитарно-эпидемиологических условиях. Были закуплены средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, респираторы, костюмы, а также бесконтактные термометры, бактерицидные лампы, тепловизоры. На проведение дополнительных профилактических мероприятий только к середине июля холдинг потратил более 500 млн рублей.

На входе выдают защитные средства. Для соблюдения социальной дистанции нанесена специальная разметка, на всех входах установлены рамки со встроенными тепловизорами. Состояние здоровья работников проверяется также на рабочих местах в течение дня.

Ежедневно проводится дезинфекция всей территории предприятий, в том числе при содействии подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны и МЧС России.

Предприятия ограничили командировки сотрудников, разделили потоки в проходах и на лестницах, установили разделительные экраны.

С начала пандемии на предприятиях холдинга проведено более 25 тыс. тестов на COVID-19. Все, кто возвращается из отпусков, проходят тестирование в обязательном порядке.

Ранее стало известно, что работа 93 предприятий торговли в Москве была приостановлена в связи с нарушением сотрудниками масочно-перчаточного режима в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции.