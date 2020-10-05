Более 90 магазинов закрыли в Москве за несоблюдение санитарных норм

Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что работа 93 предприятий торговли в Москве была приостановлена в связи с нарушением сотрудниками масочно-перчаточного режима в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции.

«Если говорить о неких итогах, то вот только за прошлую неделю была приостановлена работа 31 предприятия. Собственно говоря, на сегодняшний день имеем уже 93 предприятия, их работу приостанавливали сотрудники Роспотребнадзора именно за нарушение перчаточно-масочного режима, а также ряда других нарушений», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что проверки соблюдения мер санитарной безопасности проводились не только среди торговых предприятий, но и в общественном транспорте, учреждениях культуры и банковской сферы.

По его словам, «люди стали более ответственно относиться к ношению масок и перчаток, особенно на предприятиях торговли».

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