Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии

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Бюджет Москвы по итогам года недополучит около 800 млрд рублей из-за пандемии коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Власти Москвы оценили потери бюджета из-за пандемии
  • РИА Новости

По его словам, на этот год был заложен рост доходов на 8% по сравнению с предыдущим. Исходя из этой цифры суммарные потери бюджета превысят 500 млрд рублей.

При этом город понёс дополнительные расходы, связанные с переоборудованием больничного фонда, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете. Они составили около 300 млрд рублей, отметил он.

«То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 млрд рублей по итогам года — при условии, что мы останемся в текущей ситуации», — цитирует Ефимова РИА Новости.

Ранее глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал об экономических потерях Москвы, связанных с отсутствием туристов из-за COVID-19.

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