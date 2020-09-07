В Москве рассказали о потерях города из-за отсутствия туристов

Руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал об экономических потерях Москвы, связанных с отсутствием туристов из-за коронавируса.

«На сегодняшний день мы недосчитались порядка 6 млн туристов — это примерно 35—40 млрд доходов городского бюджета, порядка 300 млрд доходов предпринимателей», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что со снятием ограничений начал развиваться внутренний туризм.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что за время пандемии коронавируса экономика Москвы продемонстрировала устойчивость и гибкость.