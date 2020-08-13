Заммэра Москвы заявил об устойчивости экономики столицы

Короткая ссылка
За время пандемии коронавируса экономика Москвы продемонстрировала устойчивость и гибкость, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Заммэра Москвы заявил об устойчивости экономики столицы
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

Он отметил, что городские власти научились оперативно реагировать на кризисные ситуации.

«Московские меры поддержки бизнеса признаны лучшими среди крупнейших мегаполисов мира», — цитирует ТАСС Ефимова.

По его словам, к концу июля мерами поддержки охвачены 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек.

Ранее стало известно, что порядка 90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить