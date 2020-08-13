Заммэра Москвы заявил об устойчивости экономики столицы
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- РИА Новости
Он отметил, что городские власти научились оперативно реагировать на кризисные ситуации.
«Московские меры поддержки бизнеса признаны лучшими среди крупнейших мегаполисов мира», — цитирует ТАСС Ефимова.
По его словам, к концу июля мерами поддержки охвачены 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек.
Ранее стало известно, что порядка 90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.