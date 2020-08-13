В Москве заявили о возвращении к работе почти всего бизнеса города

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Порядка 90% предприятий Москвы вернулись в рабочий режим после поэтапного снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Москве заявили о возвращении к работе почти всего бизнеса города
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщает ТАСС, ссылающийся на данные мониторинга бизнеса столиц, который проводит аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы.

«71% предприятий работает с определёнными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов», — указывается в анализе.

Вместе с этим уточняется, что 53% предприятий пришлось уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22% уволили более половины персонала.

Также в исследовании говорится, что 17% бизнесменов были вынуждены сократить зарплату своим работникам, а 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счёт.

Ранее портал телеканала «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин подвёл первые итоги городской программы по субсидированию малого и среднего бизнеса.

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