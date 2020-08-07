Собянин оценил итоги работы программы по субсидированию МСП

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл первые итоги городской программы по субсидированию малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на блог Сергея Собянина на его персональном сайте.

«Малый и средний бизнес — основа экономики Москвы. Более 776 тыс. небольших предприятий, которые дают работу 2,7 млн человек и формируют свыше 20% городского бюджета», — сообщил Собянин.

Мэр также отметил, что в период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 млрд рублей.

По словам Собянина, меры поддержки бизнеса будут расширены.

«После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, а на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет. Чтобы в этих условиях сохранить свой бизнес, предприниматели могут воспользоваться рядом мер поддержки, предназначенных для решения постковидных проблем низкого спроса», — заявил он.

В числе новых предложений — реализация программы льготного кредитования. Мэр объяснил, что в результате договора с крупными банками городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам.

Как сообщало ранее ИА «Удмуртия», более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и физлиц получили господдержку в Удмуртии.