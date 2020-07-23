В созвездии Мухи: получено первое в истории изображение солнцеподобной звезды в сопровождении двух гигантских экзопланет

Европейские астрономы впервые в истории получили изображение солнцеподобной звезды в окружении двух планет-гигантов. Сделано это было с помощью расположенного в Чили «Очень большого телескопа». По словам учёных, звезда находится на расстоянии 300 световых лет от Земли в созвездии Мухи и представляет собой молодую версию Солнца возрастом 17 млн лет. Исследователи полагают, что её дальнейшее изучение поможет астрономам понять, как формировалась и развивалась наша планетная система.

Специалисты Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) получили первое в истории изображение звезды солнечного типа в сопровождении двух гигантских экзопланет. Об этом сообщается в издании Astrophysical Journal Letters.

До сих пор с помощью телескопов были обнаружены только две подобные системы, при этом их родительские звёзды заметно отличаются от нашего Солнца. На этот раз исследователям впервые удалось увидеть светило, похожее на наше, в окружении двух планет.

«Несмотря на то что астрономами косвенно были обнаружены тысячи планет в нашей галактике, лишь малая часть экзопланет была запечатлена напрямую. Прямые наблюдения важны для поиска среды, способной обеспечить существование жизни», — считает соавтор исследования, доцент Лейденского университета Мэттью Кенворти.

Уникальное изображение удалось получить с помощью «Очень большого телескопа» (VLT), размещённого в чилийской пустыне Атакама.

«Очень большой телескоп» (Very Large Telescope, VLT)

© ESO/H.H. Heyer

Исследуемая планетная система TYC 8998-760-1 расположена в Млечном пути на расстоянии около 300 световых лет от Земли в звёздной ассоциации Скорпиона — Центавра в созвездии Мухи. На небосводе она располагается чуть южнее созвездия Южный Крест. Как отмечают учёные, данная планетная система значительно моложе Солнечной — ей всего 17 млн лет.

«Находка представляет собой снимок среды, весьма сходной с нашей Солнечной системой, но находящейся на гораздо более ранней стадии своего развития», — заявил главный автор статьи, докторант Лейденского университета в Нидерландах Александр Бон.

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Обе обнаруженные экзопланеты являются газовыми гигантами и на новом изображении видны как яркие точки. Делая снимки в разное время, команда учёных смогла отличить их от фоновых звёзд.

Ближайшая к своему солнцу (внутренняя) планета вращается от него на расстоянии, которое в 160 раз превышает путь от Земли до Солнца. Вторая планета (внешняя) расположена от звезды в два раза дальше, чем первая, отметили астрономы. При этом каждая из этих экзопланет намного тяжелее крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Внутренняя планета превышает его массу в 14 раз, а дальняя — в шесть.

Дальнейшие наблюдения за системой TYC 8998-760-1 позволят проверить, сформировались ли её планеты возле звезды или мигрировали откуда-то ещё. Также учёные планируют исследовать взаимодействие двух экзопланет между собой.

По мнению европейских астрономов, изучение подобных систем позволит лучше понять, как формировались и развивались планеты вокруг нашего Солнца.