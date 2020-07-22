Огненные осадки: как доисторический метеоритный дождь изменил Луну и Землю

Японские астрофизики выяснили, что 800 млн лет назад в результате взрыва крупного астероида на Землю и Луну «пролился» мощный метеоритный дождь. К такому выводу учёные пришли, изучив крупные лунные кратеры. Исследование поможет определить воздействие древних метеоритов, следы падения которых были стёрты в результате эрозии, вулканических и других геологических процессов.

Команда японских астрофизиков под руководством специалистов из Университета Осаки выяснила, что 800 млн лет назад в результате взрыва крупного астероида на Землю и Луну «пролился» мощный метеоритный дождь, следами которого являются крупные лунные кратеры. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

По словам исследователей, все ударные кратеры на Земле старше 600 млн лет были стёрты в результате эрозии, вулканических и других геологических процессов. Поэтому, чтобы узнать о воздействии древних метеоритов на нашу планету, учёные изучают Луну, которая почти не подвержена эрозии.

В рамках лунной разведывательной миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) орбитальным зондом «Кагуя» с 2007 по 2009 годы была исследована группа крупных кратеров. Современный анализ данных проводился по изображениям, полученным камерой зонда.

Распределение исследованных лунных кратеров по возрасту. Пик приходится на время метеоритного дождя, прошедшего 800 лет назад.

© Osaka University

Учёные изучили 59 лунных кратеров от 20 км в диаметре и более, в их числе — кратер Коперника (93 км в диаметре). По плотности многочисленных воронок от метеоритных фрагментов диаметром 0,1—1 км неподалёку от кратеров был определён их возраст, то есть установлено время, когда «проходили» метеоритные дожди.

Выяснилось, что 8 из 59 кратеров образовались одновременно около 800 млн лет назад. Исследователи сделали вывод, что к появлению таких кратеров привёл взрыв крупного астероида примерно 100 км в диаметре. В результате образовалось огромное количество обломков. Часть из них бомбардировали как Землю, так и Луну.

Плотность воронок диаметром 0,1—1 км (зелёного цвета), вызванных фрагментами метеорита близ кратера Коперника. По ней было установлено время, когда прошёл метеоритный дождь.

© Osaka University

Исходя из теории вероятности падения космических обломков на Луну и на Землю, а также в результате анализа спорадического распределения исследованных кратеров, японский коллектив пришёл к выводу, что значительная часть метеоритов должна была поразить именно земную поверхность.

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Предположительно метеоритный дождь доставил на Землю большое количество фосфора и вызвал заметные изменения на её поверхности. Исследователи отмечают, что вскоре после этого события начался криогеновый период (720—635 млн лет назад), который привёл к перемене климата и условий для жизни на планете. В частности, произошло сильное оледенение Земли (вплоть до экватора) и распался суперконтинент Родиния.

Опираясь на установленное время метеоритного дождя и известные орбиты существующих семейств астероидов, учёные выдвинули гипотезу, что часть обломков долетела не только до Земли, но и до других планет, ещё часть — сформировала крупный астероид класса С Эулалия и связанное с ним семейство космических тел, а оставшиеся фрагменты превратились в разрозненные малые околоземные объекты.