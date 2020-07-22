Огненные осадки: как доисторический метеоритный дождь изменил Луну и Землю

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Арсений Скрынников
Японские астрофизики выяснили, что 800 млн лет назад в результате взрыва крупного астероида на Землю и Луну «пролился» мощный метеоритный дождь. К такому выводу учёные пришли, изучив крупные лунные кратеры. Исследование поможет определить воздействие древних метеоритов, следы падения которых были стёрты в результате эрозии, вулканических и других геологических процессов.
Огненные осадки: как доисторический метеоритный дождь изменил Луну и Землю
  • © Murayama/Osaka Univ.

Команда японских астрофизиков под руководством специалистов из Университета Осаки выяснила, что 800 млн лет назад в результате взрыва крупного астероида на Землю и Луну «пролился» мощный метеоритный дождь, следами которого являются крупные лунные кратеры. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

По словам исследователей, все ударные кратеры на Земле старше 600 млн лет были стёрты в результате эрозии, вулканических и других геологических процессов. Поэтому, чтобы узнать о воздействии древних метеоритов на нашу планету, учёные изучают Луну, которая почти не подвержена эрозии. 

В рамках лунной разведывательной миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) орбитальным зондом «Кагуя» с 2007 по 2009 годы была исследована группа крупных кратеров. Современный анализ данных проводился по изображениям, полученным камерой зонда.

  • Распределение исследованных лунных кратеров по возрасту. Пик приходится на время метеоритного дождя, прошедшего 800 лет назад.
  • © Osaka University

Учёные изучили 59 лунных кратеров от 20 км в диаметре и более, в их числе — кратер Коперника (93 км в диаметре). По плотности многочисленных воронок от метеоритных фрагментов диаметром 0,1—1 км неподалёку от кратеров был определён их возраст, то есть установлено время, когда «проходили» метеоритные дожди.

Выяснилось, что 8 из 59 кратеров образовались одновременно около 800 млн лет назад. Исследователи сделали вывод, что к появлению таких кратеров привёл взрыв крупного астероида примерно 100 км в диаметре. В результате образовалось огромное количество обломков. Часть из них бомбардировали как Землю, так и Луну.

  • Плотность воронок диаметром 0,1—1 км (зелёного цвета), вызванных фрагментами метеорита близ кратера Коперника. По ней было установлено время, когда прошёл метеоритный дождь.
  • © Osaka University

Исходя из теории вероятности падения космических обломков на Луну и на Землю, а также в результате анализа спорадического распределения исследованных кратеров, японский коллектив пришёл к выводу, что значительная часть метеоритов должна была поразить именно земную поверхность.

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Предположительно метеоритный дождь доставил на Землю большое количество фосфора и вызвал заметные изменения на её поверхности. Исследователи отмечают, что вскоре после этого события начался криогеновый период (720—635 млн лет назад), который привёл к перемене климата и условий для жизни на планете. В частности, произошло сильное оледенение Земли (вплоть до экватора) и распался суперконтинент Родиния.

Опираясь на установленное время метеоритного дождя и известные орбиты существующих семейств астероидов, учёные выдвинули гипотезу, что часть обломков долетела не только до Земли, но и до других планет, ещё часть — сформировала крупный астероид класса С Эулалия и связанное с ним семейство космических тел, а оставшиеся фрагменты превратились в разрозненные малые околоземные объекты.

«Результаты нашей работы позволяют взглянуть на науку о Земле и планетах под совершенно новым углом», — заключил ведущий автор исследования профессор Тэрада.

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