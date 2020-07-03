Дрожь Красной планеты: учёные обнаружили несколько типов «марсотрясений»

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Арсений Скрынников
Японские учёные зафиксировали на Марсе несколько сотен «марсотрясений» с максимальной магнитудой 4,0. Эти данные исследователи получили, проанализировав информацию сейсмометра, установленного на посадочном аппарате InSight. При этом специалисты отметили, что сейсмические события имеют различную природу.
Дрожь Красной планеты: учёные обнаружили несколько типов «марсотрясений»
  • Марсианский посадочный модуль InSight в представлении художника
  • © NASA / JPL-Caltech

Исследования учёных из Университета Кюсю (Япония) показали, что на Марсе бывают «землетрясения» с магнитудой до 4,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Японские учёные провели анализ сейсмической активности Марса, изучив показания приборов, установленных на исследовательском посадочном аппарате InSight. Результаты показали, что в сравнении с Землёй сейсмическая активность Красной планеты невелика, однако некоторые «марсотрясения» достигали магнитуды 4,0 по шкале Рихтера. Анализ данных сейсмометра показал, что вибрации поверхности Марса имеют различную природу — от обусловленных ветрами до вызванных, предположительно, геологической активностью.

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Напомним, миссия автоматической межпланетной станции InSight, созданной учёными США, Германии и Франции, началась 5 мая 2018 года. После успешной посадки на Марс 26 ноября того же года InSight приступила к изучению внутреннего строения и состава Красной планеты. В ходе сейсмического эксперимента по изучению внутренней структуры Марса учёные исследовали его геологическую активность и колебания грунта.

Наблюдения начались в феврале. Первое «марсотрясение» было зафиксировано в апреле 2019-го. К июню 2019 года было отмечено уже несколько сотен сейсмических событий. Большинство из них были намного слабее земных, отметили учёные.

«Наш поляризационный анализ показал, что сейсмические волны разных частот и типов демонстрировали разные модели колебаний на протяжении марсианского дня. Микроколебания разных типов и частот, вероятно, имеют разные источники, а на некоторые из них, возможно, оказывают влияние геологические структуры», — отметил один из авторов исследования Тацунори Икэда.

  • Окружающий марсианский посадочный модуль шум, записанный сейсмометром
  • © Takeshi Tsuji / I2CNER / Kyushu University

Как сообщил в беседе с RT заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, Марс, как и другие планеты земного типа, испытывает «землетрясения», но на нём «отсутствует тектоника», то есть не наблюдается движение материковых платформ.

«На Земле происходит столкновение континентов, материковые плиты встречаются, накапливают напряжение, которое приводит к землетрясениям и извержениям. На Марсе таких отдельно двигающихся плит нет, там напряжение и сейсмическое возмущение может быть вызвано тепловыми деформациями, локальными потрескиваниями. Исследование интересное, оно позволяет нам больше узнать о внутреннем строении Марса», — сообщил Игорь Митрофанов.

По данным японских учёных, дальнейшие сейсмические исследования Красной планеты позволят не только смоделировать внутреннее геологическое строение Марса, но и помочь в поиске таких ценных недр, как подземные льды.

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