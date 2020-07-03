Дрожь Красной планеты: учёные обнаружили несколько типов «марсотрясений»

Японские учёные зафиксировали на Марсе несколько сотен «марсотрясений» с максимальной магнитудой 4,0. Эти данные исследователи получили, проанализировав информацию сейсмометра, установленного на посадочном аппарате InSight. При этом специалисты отметили, что сейсмические события имеют различную природу.

Исследования учёных из Университета Кюсю (Япония) показали, что на Марсе бывают «землетрясения» с магнитудой до 4,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Японские учёные провели анализ сейсмической активности Марса, изучив показания приборов, установленных на исследовательском посадочном аппарате InSight. Результаты показали, что в сравнении с Землёй сейсмическая активность Красной планеты невелика, однако некоторые «марсотрясения» достигали магнитуды 4,0 по шкале Рихтера. Анализ данных сейсмометра показал, что вибрации поверхности Марса имеют различную природу — от обусловленных ветрами до вызванных, предположительно, геологической активностью.

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Напомним, миссия автоматической межпланетной станции InSight, созданной учёными США, Германии и Франции, началась 5 мая 2018 года. После успешной посадки на Марс 26 ноября того же года InSight приступила к изучению внутреннего строения и состава Красной планеты. В ходе сейсмического эксперимента по изучению внутренней структуры Марса учёные исследовали его геологическую активность и колебания грунта.

Наблюдения начались в феврале. Первое «марсотрясение» было зафиксировано в апреле 2019-го. К июню 2019 года было отмечено уже несколько сотен сейсмических событий. Большинство из них были намного слабее земных, отметили учёные.

«Наш поляризационный анализ показал, что сейсмические волны разных частот и типов демонстрировали разные модели колебаний на протяжении марсианского дня. Микроколебания разных типов и частот, вероятно, имеют разные источники, а на некоторые из них, возможно, оказывают влияние геологические структуры», — отметил один из авторов исследования Тацунори Икэда.

Окружающий марсианский посадочный модуль шум, записанный сейсмометром

© Takeshi Tsuji / I2CNER / Kyushu University

Как сообщил в беседе с RT заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, Марс, как и другие планеты земного типа, испытывает «землетрясения», но на нём «отсутствует тектоника», то есть не наблюдается движение материковых платформ.

«На Земле происходит столкновение континентов, материковые плиты встречаются, накапливают напряжение, которое приводит к землетрясениям и извержениям. На Марсе таких отдельно двигающихся плит нет, там напряжение и сейсмическое возмущение может быть вызвано тепловыми деформациями, локальными потрескиваниями. Исследование интересное, оно позволяет нам больше узнать о внутреннем строении Марса», — сообщил Игорь Митрофанов.

По данным японских учёных, дальнейшие сейсмические исследования Красной планеты позволят не только смоделировать внутреннее геологическое строение Марса, но и помочь в поиске таких ценных недр, как подземные льды.