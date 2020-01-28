Генконструктор: Россия не планирует пилотируемые полёты на Марс
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«Пока таких полётов не планируется, и в основах госполитики этого нет», — цитирует Микрина РИА Новости.
Он уточнил, что перед такими полётами должны состояться полёты на Луну, которые в программных документах указаны.
В мае 2019 года стало известно, что в апреле 2020 года планируется провести испытания российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс. Станция ExoMars-2020 состоит из европейского перелётного модуля и российского десантного модуля.
В июле 2019 года глава NASA Джеймс Брайденстайн допустил возможность пилотируемого полёта на Марс в 2033 году. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени американский флаг появится на Марсе.