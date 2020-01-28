Генконструктор: Россия не планирует пилотируемые полёты на Марс

Российская космическая программа не предусматривает пилотируемые полёты на Марс. Об этом рассказал генконструктор пилотируемых систем России Евгений Микрин во время научной конференции по космонавтике «Королёвские чтения».

«Пока таких полётов не планируется, и в основах госполитики этого нет», — цитирует Микрина РИА Новости.

Он уточнил, что перед такими полётами должны состояться полёты на Луну, которые в программных документах указаны.

В мае 2019 года стало известно, что в апреле 2020 года планируется провести испытания российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс. Станция ExoMars-2020 состоит из европейского перелётного модуля и российского десантного модуля.

В июле 2019 года глава NASA Джеймс Брайденстайн допустил возможность пилотируемого полёта на Марс в 2033 году. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени американский флаг появится на Марсе.