Генконструктор: Россия не планирует пилотируемые полёты на Марс

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Российская космическая программа не предусматривает пилотируемые полёты на Марс. Об этом рассказал генконструктор пилотируемых систем России Евгений Микрин во время научной конференции по космонавтике «Королёвские чтения».
Генконструктор: Россия не планирует пилотируемые полёты на Марс
  • Марс. Архивное фото
  • NASA

«Пока таких полётов не планируется, и в основах госполитики этого нет», — цитирует Микрина РИА Новости.

Он уточнил, что перед такими полётами должны состояться полёты на Луну, которые в программных документах указаны.

В мае 2019 года стало известно, что в апреле 2020 года планируется провести испытания российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс. Станция ExoMars-2020 состоит из европейского перелётного модуля и российского десантного модуля.

В июле 2019 года глава NASA Джеймс Брайденстайн допустил возможность пилотируемого полёта на Марс в 2033 году. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени американский флаг появится на Марсе.

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