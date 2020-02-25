«Нацелены на поиск жизни»: учёные обнародовали данные о сейсмической активности Марса

Международная группа геологов впервые обнародовала информацию о прямых сейсмических измерениях Марса. Данные были получены автоматической межпланетной станцией InSight, которая совершила посадку на Красную планету 26 ноября 2018 года. Сейсмическая активность Марса в сравнении с Землёй и Луной признана средней. Всего за время исследования Марса зафиксировано 174 сейсмических события. Сбор данных продолжится до конца 2020 года. По мнению учёных, понимание сути марсианских сейсмических процессов позволит ответить на вопрос — может ли Марс поддерживать жизнь и поддерживал ли он её когда-либо.

Международный коллектив геологов впервые обнародовал данные о сейсмической активности Марса, которые были получены автоматической межпланетной станцией InSight. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Миссия автоматической межпланетной станции InSight, созданной учёными США, Германии и Франции, началась 5 мая 2018 года. После успешной посадки на Марс 26 ноября того же года InSight приступила к изучению внутреннего строения и состава Красной планеты. В ходе cейсмического эксперимента по изучению внутренней структуры Марса учёные исследовали его геологическую активность и колебания грунта. Напомним, первое «марсотрясение» было зафиксировано в апреле 2019-го.

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«Мы впервые получили реальное представление о геологических процессах и внутренней структуре Марса. Эта информация помогает лучше понять происходящие на планете процессы, , а также степень и место сейсмической активности», — заявил один из авторов работы, преподаватель кафедры геологии Университета Мериленда Николас Шмерр.

Сейсмические датчики станции InSight зафиксировали за 235 марсианских дней 174 сейсмических события. Из них 150 «марсотрясений» были высокочастотными. Колебания поверхности с такой же частотой были отмечены ранее на Луне. Другие 24 явления были низкочастотными. Их частота сопоставима с той, которая бывает во время движений тектонических плит на Земле.

«Низкочастотные колебания представляют особый интерес, поскольку мы знаем, как их анализировать, чтобы извлечь информацию о подповерхностной структуре. По тому, как разные волны проходят через кору (планеты. — RT), мы можем установить её геологические слои, определить расстояние до источника колебаний и его местонахождение», — отметил другой автор исследования, профессор кафедры геологии Университета Мериленда Ведран Лекич.

Волны «марсотрясений», зафиксированные датчиками станции InSight

По мнению учёных, понимание сути марсианских сейсмических процессов позволит ответить на вопрос — может ли Марс поддерживать жизнь и поддерживал ли он её когда-либо.

«Представьте такие зоны на Земле, как гидротермальные источники глубоководных океанических хребтов, где энергия для жизни обеспечивается не солнечным теплом, а химическими процессами. Если на Марсе обнаружится жидкая магма и нам удастся определить точки наибольшей сейсмической активности, следующие миссии могут быть нацелены на поиск возможности существования жизни», — сказал Николас Шмерр.

Обнаружение признаков жизни на Марсе было основной задачей зондов «Викинг—1» и «Викинг—2», запущенных на Красную планету в 70-х годах прошлого века. Каждый из этих аппаратов также был оснащён сейсмометрами, но они были установлены непосредственно на кораблях и не смогли зафиксировать сейсмической активности Марса.

Станция InSight оснащена роботом-манипулятором, который смог разместить сейсмометр SEIS на марсианской поверхности в некотором отдалении от посадочной площадки, чтобы изолировать датчики от помех, исходящих от космического аппарата. SEIS способен различать очень слабые колебания грунта, которые на Марсе в 500 раз слабее, чем соответствующие колебания в самых тихих местах на Земле.

Миссия InSight продлится до конца 2020 года

NASA

Также сейсмометр предоставил важную информацию о марсианской погоде. SEIS зафиксировал сильные ветра и позволил составить ежедневные циклы поверхностной активности вблизи посадочной площадки.

Исследователи обнаружили, что ветер усиливается примерно с полуночи до раннего утра. Своего пика ветры достигают ближе к вечеру, когда падает атмосферное давление. К вечеру они стихают. С позднего вечера и до полуночи атмосферные условия наиболее благоприятны для фиксации сейсмических колебаний Марса.

Все землетрясения были отмечены в тихие ночные периоды. При этом учёные полагают, что сейсмическая активность сохраняется и в течение марсианского дня, но зафиксировать её мешают атмосферные явления.

«Эти данные дают нам эту прекрасную картину того, каким на самом деле является день на другой планете», — заявил Лекич.

Миссия InSight продлится до конца 2020 года.