Ударная модель: учёные объяснили происхождение крупных транснептуновых объектов

Японские учёные создали компьютерную модель формирования транснептуновых объектов. Исследователи выяснили, что эти небесные тела образовались во внешней области Солнечной системы в первые 700 млн лет её истории. Они также подтвердили, что спутники карликовых планет возникли в результате мощных столкновений небесных тел. Работа приближает астрофизиков к созданию единой модели происхождения планетной системы.

Группа японских исследователей Токийского технологического института завершила работу над компьютерной моделью образования карликовых планет и других небесных тел, вращающихся вокруг Солнца за планетой Нептун (транснептуновых объектов, или ТНО). Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Напомним, транснептуновые объекты, состоящие из замерзшей воды, аммиака и метана, образуют во внешней области Солнечной системы пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. На сегодняшний день известно о существовании более 3000 ТНО. Крупнейшие из них — карликовые планеты Эрида, Плутон, Хаумеа, Макемаке и другие — имеют спутники, похожие на нашу Луну (самой известной луной ТНО является Харон, спутник Плутона). Изучение транснептуновых объектов и их сателлитов проливает свет на тайну возникновения всей Солнечной системы, уверены учёные.

NASA

© APL/SwRI/ESA/STScI

Японские специалисты провели ряд сложных вычислений и объединили их с результатами космических наблюдений, чтобы создать компьютерную симуляцию процесса формирования ТНО во времена ранней эволюции Солнечной системы. Для разработки алгоритмов расчётов использовались основные свойства небесных тел: их состав, орбитальные характеристики, скорости вращения и другие.

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По мнению исследователей, большинство крупных тел ТНО и их спутников возникли в результате столкновения их расплавленных предшественников — первых «строительных блоков» нашей планетарной системы. Учёные создали более 400 компьютерных симуляций таких столкновений и выяснили, что большинство транснептуновых объектов образовались ещё до начала миграции (изменения орбит) самого Нептуна и других планет по Солнечной системе (то есть в первые 700 млн лет с момента её возникновения).

«Это была действительно тяжёлая работа», — заявил ведущий автор исследования, профессор Хиденори Генда.

Японские учёные поддерживают теорию ударного возникновения спутников Солнечной системы. Они уверены, что Луна, спутник Плутона Харон и другие сателлиты крупных небесных тел возникли в результате остывания расплавленных частиц, образовавшихся после мощных столкновений. Версия японской группы специалистов подтверждается недавними исследованиями формирования планет.

Однако, по мнению самих учёных, для создания единой модели происхождения Солнечной системы потребуется ещё много работы. Необходимо, в том числе, объяснить природу комет — небесных тел, существование которых не укладывается в обычную «ударную модель».