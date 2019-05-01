«Способ изучить механику падения»: испанские астрономы зафиксировали столкновение метеорита с Луной

Испанские астрономы во время лунного затмения зафиксировали падение метеорита на спутник Земли. Космическое тело весом около 45 кг летело со скоростью более 60 тыс. км/ч. В результате столкновения на поверхности образовался кратер шириной до 15 м. Система телескопов MIDAS зафиксировала этот момент на видео.

Астрономы испанского проекта MIDAS обнаружили во время полного затмения Луны яркую вспышку на её поверхности, вызванную мощным метеоритным ударом. О редком явлении сообщили профессор Хосе Мария Мадьедо и доктор Хосе Л. Ортис в статье, которая вышла в ежемесячнике Королевского астрономического общества Великобритании.

Проект MIDAS (Moon Impact Detection and Analysis System) был создан испанскими учёными для обнаружения и изучения контактов инородных объектов с поверхностью Луны.

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Во время полного затмения 21 января 2019 года Луна скрылась в тени Земли. Спутник нашей планеты в результате преломления солнечных лучей приобрёл красноватый оттенок. Два телескопа MIDAS, находящихся в испанской Севилье, записали момент падения метеорита. Произведённый в результате столкновения взрыв привёл к выбросу реголита — лунного грунта, который достиг температуры +5400 °C, что сравнимо с температурой на поверхности Солнца.

Несмотря на небольшие размеры — от 30 до 60 см в диаметре, — метеорит вызвал взрыв силой 1,5 т в тротиловом эквиваленте. На мощь удара повлияла огромная скорость объекта — при столкновении с поверхностью Луны он разогнался до 61 000 км/ч. В результате на поверхности образовался кратер шириной до 15 м.

«Невозможно воспроизвести высокоскоростные столкновения такого рода в лаборатории на Земле. Наши наблюдения — отличный способ изучить механику падения метеоритов», — заявил профессор Хосе Мария Мадьедо.