«Способ изучить механику падения»: испанские астрономы зафиксировали столкновение метеорита с Луной

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Арсений Скрынников
Испанские астрономы во время лунного затмения зафиксировали падение метеорита на спутник Земли. Космическое тело весом около 45 кг летело со скоростью более 60 тыс. км/ч. В результате столкновения на поверхности образовался кратер шириной до 15 м. Система телескопов MIDAS зафиксировала этот момент на видео.
«Способ изучить механику падения»: испанские астрономы зафиксировали столкновение метеорита с Луной
  • NASA

Астрономы испанского проекта MIDAS обнаружили во время полного затмения Луны яркую вспышку на её поверхности, вызванную мощным метеоритным ударом. О редком явлении сообщили профессор Хосе Мария Мадьедо и доктор Хосе Л. Ортис в статье, которая вышла в ежемесячнике Королевского астрономического общества Великобритании.

Проект MIDAS (Moon Impact Detection and Analysis System) был создан испанскими учёными для обнаружения и изучения контактов инородных объектов с поверхностью Луны.

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Во время полного затмения 21 января 2019 года Луна скрылась в тени Земли. Спутник нашей планеты в результате преломления солнечных лучей приобрёл красноватый оттенок. Два телескопа MIDAS, находящихся в испанской Севилье, записали момент падения метеорита. Произведённый в результате столкновения взрыв привёл к выбросу реголита — лунного грунта, который достиг температуры +5400 °C, что сравнимо с температурой на поверхности Солнца.

Несмотря на небольшие размеры — от 30 до 60 см в диаметре, — метеорит вызвал взрыв силой 1,5 т в тротиловом эквиваленте. На мощь удара повлияла огромная скорость объекта — при столкновении с поверхностью Луны он разогнался до 61 000 км/ч. В результате на поверхности образовался кратер шириной до 15 м.

«Невозможно воспроизвести высокоскоростные столкновения такого рода в лаборатории на Земле. Наши наблюдения — отличный способ изучить механику падения метеоритов», — заявил профессор Хосе Мария Мадьедо.

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