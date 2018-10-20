На аукционе в США продали редкий лунный метеорит за $612 тысяч

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Лунный метеорит весом 5,5 кг продан на аукционе в США за $612 тыс.
На аукционе в США продали редкий лунный метеорит за $612 тысяч
  • РИА Новости

«Наш редкий и замечательный лунный метеорит был продан прошлой ночью более чем за 600 тыс. долларов», — говорится в сообщении аукционного дома RR Auction в Twitter.

На сайте аукциона отмечается, что редкий камень известен как «Лунный пазл» — он состоит из шести фрагментов, которые формируют метеорит массой 5,5 кг.

Уточняется, что метеорит откололся от Луны в далёком прошлом и был обнаружен в пустыне на северо-западе Африки в 2017 году.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью $100 тысяч.

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