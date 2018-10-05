В США оценили метеорит, которым 30 лет подпирали дверь

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Житель американского штата Мичиган в течение 30 лет подпирал дверь метеоритом стоимостью $100 тыс.
В США оценили метеорит, которым 30 лет подпирали дверь
  • © pixabay.com

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального Мичиганского университета.

«Это самый ценный образец, который я держала в своих руках, с точки зрения стоимости и науки», — рассказала геолог университета Мона Сирбеску, которую владелец метеорита попросил оценить камень.

По словам мужчины, метеорит был обнаружен на территории фермы, которая была приобретена им в 1988 году.

При этом он уточнил, что знал о природе происхождения камня.

В настоящее время неизвестно, какое решение примет владелец метеорита, однако он пообещал перечислить 10% от суммы продажи в пользу Мичиганского университета. 

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