Российские геологи открыли новый минерал
Главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков рассказал о химическом составе минерала и его особенностях.
«У найденного нами образца он (химический состав. — RT) очень простой. При этом на момент открытия его аналогов или близких «родственников» как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ», — уточнил он.
Отмечается, что специалисты дали минералу имя дравертит.
По данным издания, минерал был назван в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.
В ноябре 2017 года сообщалось, что в Сибири была пресечена попытка вывезти в Китай более 16 кг похожих на нефрит минералов.