Российские геологи открыли новый минерал

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Российские геологи в трещинах вулкана Толбачик на Камчатке обнаружили новый минерал. Об этом сообщает газета «Известия».

Главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков рассказал о химическом составе минерала и его особенностях.

«У найденного нами образца он (химический состав. — RT) очень простой. При этом на момент открытия его аналогов или близких «родственников» как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ», — уточнил он.

Отмечается, что специалисты дали минералу имя дравертит.

По данным издания, минерал был назван в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в Сибири была пресечена попытка вывезти в Китай более 16 кг похожих на нефрит минералов.

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