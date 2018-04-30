Российские геологи открыли новый минерал

Российские геологи в трещинах вулкана Толбачик на Камчатке обнаружили новый минерал. Об этом сообщает газета «Известия».

Главный научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Игорь Пеков рассказал о химическом составе минерала и его особенностях.

«У найденного нами образца он (химический состав. — RT) очень простой. При этом на момент открытия его аналогов или близких «родственников» как в химическом, так и в структурном отношении не нашлось даже среди намного более многочисленных синтетических неорганических веществ», — уточнил он.

Отмечается, что специалисты дали минералу имя дравертит.

По данным издания, минерал был назван в честь советского специалиста по минералогии, геологии и изучению метеоритов Петра Драверта.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в Сибири была пресечена попытка вывезти в Китай более 16 кг похожих на нефрит минералов.