Эксперт прокомментировал публикацию видео посадки лунохода на обратную сторону Луны

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Заведующий отделом исследований Луны и планет Института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владислав Шевченко в беседе с Nation News прокомментировал публикацию видео посадки лунохода «Юйту-2» на обратную сторону Луны.
Эксперт прокомментировал публикацию видео посадки лунохода на обратную сторону Луны
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По его словам, сама посадка — значимый шаг в космонавтике.

«Посадка совершена внутри кольцевой структуры, и другой подобной кольцевой структуры на других планетах нет, это уникальное образование», — сказал он.

Как отметил эксперт, на фотографиях, по сути, пока нет ничего принципиально нового.

«Мы видим, что обратная сторона подвержена тем же воздействиям, что и внешняя: падение метеоритов, термическое воздействие и другие процессы», — пояснил Шевченко.

Ранее сообщалось, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки поверхности обратной стороны Луны. Они были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда.

Также было опубликовано полное видео посадки лунохода.

В октябре действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН рассказал, как происходит консервация космической станции.

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