Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
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Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Как уточняется, панорамные снимки на 360 градусов были сделаны камерой, установленной на верхней части космического зонда.
Ранее стало известно, что китайский космический аппарат, запущенный в ночь с 7 на 8 декабря 2018 года, успешно сел на обратной стороне Луны.
Посадочный модуль и луноход сели в кратере фон Карман.