СМИ: Россия и США намерены провести совместное моделирование полёта на Луну

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Российская и американская стороны собираются 19 марта запустить совместный экспериментальный проект SIRIUS по моделированию полёта на Луну и изучению поверхности спутника для строительства базы.
СМИ: Россия и США намерены провести совместное моделирование полёта на Луну
  • © Daniel Andres Garzon Herazo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении редакции.

Отмечается, что в состав экипажа проекта войдут трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет. С помощью смешанной команды учёные намерены изучить, как пребывание в космосе влияет на мужской и женский организмы.

В рамках четырёхмесячного эксперимента авторы проекта полностью изолируют команду от внешнего мира и подвергнут их различным испытаниям для проверки их физиологической и психологической устойчивости. Всего запланировано около 80 экспериментов. 

Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна будет высадиться на Луну в 2031 году.

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