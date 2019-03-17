СМИ: Россия и США намерены провести совместное моделирование полёта на Луну
- © Daniel Andres Garzon Herazo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении редакции.
Отмечается, что в состав экипажа проекта войдут трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет. С помощью смешанной команды учёные намерены изучить, как пребывание в космосе влияет на мужской и женский организмы.
В рамках четырёхмесячного эксперимента авторы проекта полностью изолируют команду от внешнего мира и подвергнут их различным испытаниям для проверки их физиологической и психологической устойчивости. Всего запланировано около 80 экспериментов.
Ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция должна будет высадиться на Луну в 2031 году.