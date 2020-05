СтраницыПобеды в AR: оставьте памятную надпись шрифтом со стен Рейхстага через приложение дополненной реальности

View this post on Instagram

📝«Родная Талюшка! Трудно начинать трафаретными словами: когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью (...)⁠⠀ ⁠⠀ Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью утраты Женьки. Но прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся рассеять быстрее всё мрачное. Сделай свою жизнь счастливой. И хочу верить, что через некоторый промежуток времени всё забудется или хотя бы сгладится, и ты ещё познаешь личное счастье. Каждому своя участь. И с этим надо согласиться. (...)⁠⠀ ⁠⠀ Вот как будто всё. Хотелось так много сказать, найти тёплые слова, которыми можно выразить свои чувства. Но ты и так хорошо знаешь своего Женьку и понимаешь с полуслова. Ведь так?⁠⠀ ⁠⠀ Желаю счастья, здоровья и бодрого духа. Будь умницей. Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь.⁠⠀ Устраивай свою жизнь счастливо, чтобы могла пожить за меня. ⁠⠀ ⁠⠀ Вспоминай иногда Женьку, но без грусти, а с мыслью, что он погиб не напрасно.⁠⠀ ⁠⠀ Будь счастлива.⁠⠀ ⁠⠀ Любящий тебя Евгений». ⁠⠀ ⁠⠀ Из последнего письма Евгения Червонного, командира звена 2-го дивизиона сторожевых катеров. Погиб летом 1942 г. ⁠⠀ ⁠⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Ана Гринфельд; 2 — Ума Рабаданова; 3 — Диана Ярославцева.⁠⠀ ⁠⠀ 📚Цитата: «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.