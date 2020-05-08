#СтраницыПобеды в AR: оставьте памятную надпись шрифтом со стен Рейхстага через приложение дополненной реальности

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RT
«Помнить и не повторять» — лейтмотив проекта #СтраницыПобеды. 9 мая разместите эту и другие памятные надписи на любой стене и передайте своё послание мира друзьям и близким. Вышедшее накануне Дня Победы приложение дополненной реальности использует уникальный шрифт, составленный из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага в мае 1945 года.
#СтраницыПобеды в AR: оставьте памятную надпись шрифтом со стен Рейхстага через приложение дополненной реальности

    «Для приложения были подобраны короткие антивоенные фразы, отдающие дань памяти ветеранам и миру, за который они сражались 75 лет назад, — отметил автор идеи Кирилл Карнович-Валуа. — Буквы в этих фразах написаны реальным почерком солдат, дошедших до Берлина и расписавшихся на здании Рейхстага».

    Приложение доступно для iPhone и iPad, его можно скачать бесплатно здесь. Наведите камеру телефона на стену и разместите на ней одну из надписей, настройте размер текста (на первом этапе) и цвет (на втором). Фотографией или видео можно будет поделиться в соцсетях.

    Для надписей использован уникальный, разработанный специально к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны шрифт «Май». Весной 1945 года советские солдаты оставили сотни надписей на стенах Рейхстага в Берлине. Эти надписи, полные радости победы и горечи потерь, и легли в основу шрифта, составив прообразы каждой его буквы. Сам шрифт «Май» можно скачать здесь.

    Ещё в приложении «Страницы Победы AR» можно «оживить» иллюстрации к некоторым фронтовым письмам, которые публикуются в Instagram проекта. А также скоро станут доступны «поющие плакаты» известного художника Петра Банкова: наведя камеру на изображение, можно будет услышать военную песню, скрытую в постере.

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    📝«Родная Талюшка! Трудно начинать трафаретными словами: когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью (...)⁠⠀ ⁠⠀ Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью утраты Женьки. Но прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся рассеять быстрее всё мрачное. Сделай свою жизнь счастливой. И хочу верить, что через некоторый промежуток времени всё забудется или хотя бы сгладится, и ты ещё познаешь личное счастье. Каждому своя участь. И с этим надо согласиться. (...)⁠⠀ ⁠⠀ Вот как будто всё. Хотелось так много сказать, найти тёплые слова, которыми можно выразить свои чувства. Но ты и так хорошо знаешь своего Женьку и понимаешь с полуслова. Ведь так?⁠⠀ ⁠⠀ Желаю счастья, здоровья и бодрого духа. Будь умницей. Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь.⁠⠀ Устраивай свою жизнь счастливо, чтобы могла пожить за меня. ⁠⠀ ⁠⠀ Вспоминай иногда Женьку, но без грусти, а с мыслью, что он погиб не напрасно.⁠⠀ ⁠⠀ Будь счастлива.⁠⠀ ⁠⠀ Любящий тебя Евгений». ⁠⠀ ⁠⠀ Из последнего письма Евгения Червонного, командира звена 2-го дивизиона сторожевых катеров. Погиб летом 1942 г. ⁠⠀ ⁠⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Ана Гринфельд; 2 — Ума Рабаданова; 3 — Диана Ярославцева.⁠⠀ ⁠⠀ 📚Цитата: «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.⁠⠀ ⁠⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration

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