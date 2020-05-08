СтраницыПобеды в AR: оставьте памятную надпись шрифтом со стен Рейхстага через приложение дополненной реальности

«Помнить и не повторять» — лейтмотив проекта #СтраницыПобеды. 9 мая разместите эту и другие памятные надписи на любой стене и передайте своё послание мира друзьям и близким. Вышедшее накануне Дня Победы приложение дополненной реальности использует уникальный шрифт, составленный из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага в мае 1945 года.

«Для приложения были подобраны короткие антивоенные фразы, отдающие дань памяти ветеранам и миру, за который они сражались 75 лет назад, — отметил автор идеи Кирилл Карнович-Валуа. — Буквы в этих фразах написаны реальным почерком солдат, дошедших до Берлина и расписавшихся на здании Рейхстага».

Приложение доступно для iPhone и iPad, его можно скачать бесплатно здесь. Наведите камеру телефона на стену и разместите на ней одну из надписей, настройте размер текста (на первом этапе) и цвет (на втором). Фотографией или видео можно будет поделиться в соцсетях.

Для надписей использован уникальный, разработанный специально к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны шрифт «Май». Весной 1945 года советские солдаты оставили сотни надписей на стенах Рейхстага в Берлине. Эти надписи, полные радости победы и горечи потерь, и легли в основу шрифта, составив прообразы каждой его буквы. Сам шрифт «Май» можно скачать здесь.

Ещё в приложении «Страницы Победы AR» можно «оживить» иллюстрации к некоторым фронтовым письмам, которые публикуются в Instagram проекта. А также скоро станут доступны «поющие плакаты» известного художника Петра Банкова: наведя камеру на изображение, можно будет услышать военную песню, скрытую в постере.

#СтраницыПобеды — проект-посвящение RT к 75-летию Победы. История, рассказанная молодыми и для молодых на языке современных медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних дней войны в Twitter.