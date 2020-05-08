«Невероятный опыт»: как рисунки детей блокадного Ленинграда получили вторую жизнь в VR-анимации

Международная команда из четырёх художников создала анимацию 20 рисунков детей блокадного Ленинграда в виртуальной реальности. Получилась серия «Война: Детские рисунки в VR-анимации». «Это прекрасное напоминание, что мы должны быть благодарны за всё, что мы сейчас имеем, и за то, что живём в мире», — рассказывает один из художников Владимир VRHUMAN Илич. «Я надеюсь люди оценят этот проект и таким образом посмотрят с другой стороны на людей, прошедших войну, и осознают, что такое война», — добавляет художник Стюарт Sutu Кэмпбелл.

Одним из средств отвлечения от ужасов войны, от постоянных мыслей о потере родных и близких, а главное — от непреодолимого чувства голода для детей блокадного Ленинграда были занятия рисованием. Рисунки детей блокадного Ленинграда важны как память о тех испытаниях, которые легли на хрупкие детские плечи во время войны.

«Работая три года в условиях блокады Ленинграда инспектором РОНО (районного отдела народного образования. — RT), будучи до войны заведующей методическим кабинетом, я с первого же дня войны задалась целью собрать и просмотреть детские рисунки, так как мне казалось, что переживаемые исторические дни Ленинграда чересчур специфические и мимо них пройти нельзя. Мне с первых же дней войны хотелось собрать исторический материал этой эпохи: отчёты воспитателей, детское словесное творчество и, наконец, отображение детских впечатлений о войне в рисунках», — писала Елизавета Леонидовна Щукина, которая собрала коллекцию рисунков детей блокадного Ленинграда и в 1960-х годах передала их в Государственный музей истории Ленинграда.

Международная команда проекта #СтраницыПобеды — художники Денис Sa1ntdenis Семёнов из России, Стюарт Sutu Кэмпбелл из Австралии, Владимир VRHUMAN Илич из Германии и Рози Саммерс из Великобритании — анимировали 20 рисунков с помощью современных технологий.

«Это, возможно, был один из самых сложных VR-проектов, в которых я принимал участие,» — говорит Илич о своих анимациях рисунков детей блокадного Ленинграда. Художник работал с такими брендами, как Google, Samsung, Sony Pictures, Microsoft.

«Ты ставишь себя на место ребёнка, который живёт во время войны. Он видит окружающую его реальность именно взглядом ребёнка — свободным и незамутнённым,» — рассказывает Илич.

«Меня заинтересовал этот проект, потому что я против войны. Я считаю, что война — это ужасная трагедия. Я верю, что такие проекты очень важны, потому что они напоминают нам обо всех ужасах войны, — говорит Кэмпбелл о своих анимациях. — Обычно в военных хрониках нам редко удаётся увидеть детский взгляд. Но в этом проекте мы видим рисунки созданные детьми во время войны. Создавая рисунки, дети полагались на свои чувства. Они достаточно простые в плане техники рисунка, но несмотря на это они смогли отобразить хаос и разрушения войны».

Кэмпбелл работал с такими студиями и брендами, как Disney, Marvel, Google, и над VR-проектами к таким фильмам, как «Доктор Стрэндж» и «Первому игроку приготовиться».

«Из всех моих проектов этот на меня произвёл очень сильное впечатление, заставил меня задуматься. Прежде чем начать рисовать, я изучила все работы детей и в каком-то роде погрузилась в их мысли. Они невероятно красиво и трогательно изобразили этот трагический период своей жизни,» — говорит британская художница Саммерс. Она работает в XR Games, которые недавно выпустили «Злые птицы в кино 2 VR: Под Давлением» на Sony PlayStation 4.

«Эти рисунки не просто рисунки, а сохранённые на бумаге части их жизни, их воспоминания, истории, их опыт. Рисунки показывают какой силой обладает искусство: оно будто открывает нам сознание детей и их понимание войны, — рассказывает Саммерс. — Реализация двухмерного рисунка в виртуальном пространстве предлагает нам погрузиться в творческое сознание детей».

Смотрите все эпизоды серии «Война: Детские рисунки в VR-анимации» в Facebook #СтраницыПобеды.

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