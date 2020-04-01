Контролируемые риски: специалисты научили искусственный интеллект предсказывать развитие сахарного диабета
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Специалисты Высшей школы медицинских наук Канадзавского университета (Япония) разработали компьютерный алгоритм, который поможет выявлять пациентов с риском развития сахарного диабета. Об этом сообщается в журнале Американского эндокринологического общества.
Учёные с помощью искусственного интеллекта проанализировали около 510 тыс. отчётов о проверках здоровья 139 тыс. жителей города Канадзава, проведённых с 2008 по 2018 год. Из них примерно 65 тыс. человек на момент начала исследования не были больны диабетом.
Отчёты включали физические обследования, анализы крови и мочи, опросные листы. Были отмечены все случаи возникновения диабета у ранее здоровых людей: в общей сложности за исследуемое десятилетие таких пациентов оказалось 4 696, или 7,2%. Искусственный интеллект смог предсказать появление у них заболевания с точностью до 94,9%.
«Машинное обучение, вероятно, поможет нам определять группы людей с потенциально высоким риском развития диабета точнее, чем существующие параметры оценки такого риска», — рассказал руководитель проекта доктор Акихиро Номура.
Теперь японские специалисты намерены разработать план заблаговременного лечения людей из группы высокого риска.
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