Ваше плодородие: японские учёные выявили влияющий на бесплодие ген

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Арсений Скрынников
Японские биологи обнаружили ген мейозин, отвечающий за формирование половых клеток, таких как яйцеклетки и сперматозоиды. Эксперименты на мышах показали, что после его искусственного подавления самцы и самки теряют способность к размножению. По словам учёных, аналогичные гены есть и у людей. Японские специалисты полагают, что сделанное ими открытие позволит более эффективно бороться с бесплодием и поможет предотвращать генетические отклонения у плода.
Ваше плодородие: японские учёные выявили влияющий на бесплодие ген
  • Без гена мейозина животные и люди становятся бесплодными
  • Gettyimages.ru
  • © Zave Smith

Биологи из японского Университета Кумамото открыли ген мейозин, который запускает в организме процесс мейоза — образования репродуктивных клеток (гамет). Результаты работы учёных опубликованы в издании Developmental Cell. 

Анализ половых желёз мышей обоих полов показал, что мейозин одновременно включает сотни генов, необходимых для формирования половых клеток. При подавление мейозина как самцы, так и самки мышей становились бесплодными.

  • В результате редактирования генома мыши и исключения из него мейозина процесс создания репродуктивных клеток не запускается. Производство как яйцеклеток, так и сперматозоидов становится невозможным
  • © Assoc. Prof. Kei-ichiro Ishiguro

Как утверждают учёные, данный ген присутствует и у людей. На основе результатов исследования специалисты рассчитывают обеспечить более высокое качество мейоза и снизить вероятность возникновения генетических осложнений у детей. Полученные данные, по словам авторов работы, помогут устранить хромосомные нарушения, которые у женщин старшего репродуктивного возраста могут привести к выкидышу или появлению геномных патологий плода, таких как синдром Дауна.

«Если мейоз в конечном счёте станет управляемым процессом, то это принесёт ощутимую пользу с точки зрения репродуктивной медицины, сельскохозяйственного производства и даже содействия воспроизводству редких видов», — заявил сотрудник Института молекулярной эмбриологии и генетики Университета Кумамото Кэйитиро Исигуро.

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