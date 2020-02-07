Ваше плодородие: японские учёные выявили влияющий на бесплодие ген
- Без гена мейозина животные и люди становятся бесплодными
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- © Zave Smith
Биологи из японского Университета Кумамото открыли ген мейозин, который запускает в организме процесс мейоза — образования репродуктивных клеток (гамет). Результаты работы учёных опубликованы в издании Developmental Cell.
Анализ половых желёз мышей обоих полов показал, что мейозин одновременно включает сотни генов, необходимых для формирования половых клеток. При подавление мейозина как самцы, так и самки мышей становились бесплодными.
- В результате редактирования генома мыши и исключения из него мейозина процесс создания репродуктивных клеток не запускается. Производство как яйцеклеток, так и сперматозоидов становится невозможным
- © Assoc. Prof. Kei-ichiro Ishiguro
Как утверждают учёные, данный ген присутствует и у людей. На основе результатов исследования специалисты рассчитывают обеспечить более высокое качество мейоза и снизить вероятность возникновения генетических осложнений у детей. Полученные данные, по словам авторов работы, помогут устранить хромосомные нарушения, которые у женщин старшего репродуктивного возраста могут привести к выкидышу или появлению геномных патологий плода, таких как синдром Дауна.
«Если мейоз в конечном счёте станет управляемым процессом, то это принесёт ощутимую пользу с точки зрения репродуктивной медицины, сельскохозяйственного производства и даже содействия воспроизводству редких видов», — заявил сотрудник Института молекулярной эмбриологии и генетики Университета Кумамото Кэйитиро Исигуро.
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