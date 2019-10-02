Плесень за решёткой: российские учёные создали сенсор для обнаружения опасных веществ в продуктах

Российские учёные создали сенсор, который способен определять наличие некоторых опасных веществ в продуктах питания. С его помощью можно обнаружить токсины, которые вырабатывают плесневые грибы. В основе прибора лежит решётка графена — одной из форм углерода. По словам авторов, чувствительность сенсора почти в 100 раз выше, чем у известных аналогов.

Российские специалисты в области наноэлектроники создали действующий прототип сенсора для определения наличия в продуктах питания плесени и токсинов, которые она выделяет. Результаты работы опубликованы в журнале Toxins. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.

Прототип сенсора на основе графена

© Иван Бобринецкий

Опасные вещества, вырабатываемые плесневыми грибами, называются охратоксинами. Один из таких токсинов — охратоксин А — не разрушается даже при нагревании или химической обработке, при этом встречается повсеместно — в злаках, фруктах, в сырье для изготовления вина, пива и кофе. Российские исследователи решили найти эффективный способ предотвратить попадание токсичных заплесневелых продуктов на полки магазинов и на обеденный стол.

«Цель нашего исследования — создание быстрого, простого и дешёвого сенсора для определения охратоксина А в продуктах в домашних условиях... Один вид плесневого грибка может производить несколько типов токсинов. И в будущем желательно уметь определять все вещества сразу одним сенсором. Технология изготовления на основе графена как раз позволяет достичь этого», — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Московского института электронной техники Иван Бобринецкий.

В качестве основы для создания прототипа сенсора плесени и её токсинов исследователи использовали изменённый углерод — графен. Специалисты прикрепили к решётке графена модифицированные последовательности ДНК, избирательно связывающие только молекулы охратоксина. Далее через получившееся устройство пустили ток. При контакте с охратоксином напряжение менялось — так учёные смогли определить концентрацию вредного вещества.

Схема работы сенсора на основе графена. Сенсор (в центре) связывается с молекулой охратоксина А (слева). По изменению сопротивления (справа) можно определить концентрацию токсина

© Nekrasov et al. / Toxins, 2019

Сенсор работает с большой точностью — учёным удалось определить наличие охратоксина от 4 пикограмм на миллилитр, что почти в тысячу раз меньше максимально допустимого содержания этого вещества в продуктах питания. Также новый сенсор смог распознать токсин, который в качестве эксперимента был искусственно добавлен в красное вино.

«Избирательность оказалась выше почти в 100 раз, чем у других известных графеновых сенсоров. Также наш сенсор является многоразовым. Мы показали возможность восстановления: мы можем промыть его и продолжить измерения», — подытожил Бобринецкий.

В дальнейшем авторы планируют заняться проблемой определения токсинов бактерий в пресной воде. Они также изучают возможность разработки комплексных сенсоров для одновременного определения большого количества разных веществ.