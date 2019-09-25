Бессонница, гнев и утомляемость: как политика влияет на психическое здоровье американцев

Доминирование политики в информационном потоке вызывает стресс у 40% жителей США. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Университета Небраски-Линкольна. Среди негативных последствий вовлечённости в политику также отмечаются бессонница, повышенная утомляемость, ссоры с друзьями и даже мысли о суициде.

Доминирование политики в медиапространстве вызывает стресс у 40% жителей США. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого учёными из Университета Небраски-Линкольна. Его результаты опубликованы в журнале PLOS ONE.

Также по теме «Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкновения ультраправых и антифашистов Митинг ультраправой организации Proud Boys в американском городе Портленде завершился столкновениями с левыми радикалами из...

Согласно соцопросу, 20% опрошенных американцев начали испытывать проблемы со сном из-за обилия политических новостей. Столько же человек стали ощущать повышенную утомляемость. Ещё 20% заявили, что политические разногласия навредили их отношениям с друзьями. А 4% и вовсе начали задумываться о суициде из-за влияния политики на их жизнь, отмечают учёные.

31,8% респондентов признались, что их раздражает трансляция в СМИ взглядов, которые они не разделяют. Ещё 11,5% участников исследования заявили, что политика негативно сказывается на их психическом здоровье. При этом 22,1% опрошенных считают, что они слишком остро реагируют на политические события в стране.

По словам руководителя исследования политолога Кевина Смита, данная работа стала первой попыткой выяснить, как участие в политическом дискурсе может сказаться на психическом и физическом здоровье человека. Ранее учёные пытались проанализировать, как интерес к политике влияет на экономическое положение граждан, например, сколько они жертвуют денег на избирательные кампании.

«Политика негативно сказывается на качестве жизни многих людей. По крайней мере, многие считают её крайне мощным и существенным фактором, меняющим жизнь к худшему. Стресс — это реальное явление, способное нанести катастрофический вред здоровью», — пояснил Смит.

По его словам, теперь учёным необходимо выяснить, почему политические процессы вызывают у людей такую негативную реакцию. Это поможет в будущем исправить ситуацию, считает он.

«Если политика значительным образом усиливает уровень стресса, которому подвержены взрослые американцы, то да, вполне логично, что это влечёт за собой последствия для здоровья. Поняв, что за этим стоит, мы cможем понять, какие стратегии помогут улучшить ситуацию», — сказал Смит.

Опрос проводился международной компанией YouGov среди 800 участников, отобранных методом репрезентативной выборки из базы в 1,8 млн человек. Респонденты должны были ответить на 32 вопроса, поделённых на четыре категории: «физическое здоровье», «вызывающее сожаление поведение», «издержки для образа жизни» и «психическое здоровье». При этом все вопросы задавались таким образом, чтобы выяснить, является ли политика причиной испытываемых людьми проблем.