Летающая пирамида: к Земле приближается гигантский астероид 2019 OU1

Крупный астероид 2019 OU1 28 августа пролетит мимо Земли на расстоянии около 1 млн км. По своим размерам он превосходит пирамиду Хеопса. В разговоре с RT сотрудник Института астрономии РАН рассказал, насколько опасны такие космические объекты.

Астероид 2019 OU1, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится к Земле 28 августа. Диаметр этого небесного тела составляет от 71 до 160 м. Наименьшее расстояние, на которое он приблизится, превысит дистанцию от Земли до Луны почти в 20 раз и составит около 1 млн км. Информация об астероиде опубликована Американским агентством аэрокосмических исследований в календаре близкопроходящих объектов NASA NEO Earth Close Approaches.

В течение месяца появлялись сообщения и о других космических объектах, которые приближались к Земле. Так, астероид 2019 OK смог «прокрасться» к Земле незамеченным и был обнаружен учёными 24 июля, лишь за сутки до встречи с Землёй. Ещё одно небесное тело — 2006 QQ23 — пролетело на расстоянии 7,4 млн км от Земли в эту субботу, 10 августа.

По мнению доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александра Багрова, журналисты перегрели общественность сообщениями об опасности пролетающих мимо Земли астероидов.

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«Поводом для появления таких сообщений обычно становится календарь близкопроходящих объектов, публикуемый Американским агентством аэрокосмических исследований. Такой календарь является неполным, так как в него входят только открытые астрономами объекты, для которых уже удалось вычислить орбиты и скорость. Говорить об опасности таких объектов нет смысла, так как все известные объекты из этого «расписания пролёта» угрозу для Земли не представляют. Угроза заключается в другом: каждую ночь учёные обнаруживают около 400 новых, ранее неизвестных небесных тел. Потенциально каждый из таких новых объектов может представлять опасность», — утверждает Багров.

По мнению учёного, такая ситуация возникает из-за того, что в настоящее время не существует системы мониторинга за небесными телами, которая была бы расположена в космосе.

«Все телескопы расположены на Земле, они эффективно работают только ночью и только в хорошую, ясную погоду. Если какой-то объект направляется к нам со стороны Солнца, ни один телескоп его днём не видит. Зачастую о его существовании астрономы узнают уже тогда, когда он пролетел мимо и попал в поле зрения наземного оборудования», — отметил учёный.

В настоящее время обнаружено и каталогизировано около 400 тыс. небесных тел, для которых рассчитаны орбитальные параметры, и несколько десятков тысяч орбит таких объектов проходят в относительной близости от орбиты нашей планеты. Однако для долгосрочного предсказания опасности из космоса у современной науки не хватает точности измерений, считает эксперт.