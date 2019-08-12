Эксперт оценил сообщения о сближении астероида с Землёй

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии Российской академии наук Сергей Нароенков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.

«Столкновение с ним нам не грозит. По существующей астрономической классификации он не является потенциально опасным астероидом», — заявил учёный.

По его словам, астероид пройдёт на значительном удалении от Земли, и никакого влияния на планету не окажет.

Как отметил Нароенков, все известные, уже открытые астероиды отслеживаются, уточняются их орбиты, если они попадают в поле зрения телескопов.

Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об астероиде.