Эксперт оценил сообщения о сближении астероида с Землёй
- © pixabay.com
«Столкновение с ним нам не грозит. По существующей астрономической классификации он не является потенциально опасным астероидом», — заявил учёный.
По его словам, астероид пройдёт на значительном удалении от Земли, и никакого влияния на планету не окажет.
Как отметил Нароенков, все известные, уже открытые астероиды отслеживаются, уточняются их орбиты, если они попадают в поле зрения телескопов.
Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН прокомментировал сообщения об астероиде.