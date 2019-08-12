Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй

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Астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
  • © pixabay.com

Как заявил эксперт, вероятность падения на Землю крупного астероида очень мала.

«Есть статистика того, что действительно падает на Землю что-то крупное», — сказал он.

По его словам, астероид, подобный тому, что летит сейчас к Земле, может упасть раз в тысячу лет.

Со своей стороны, гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в беседе с НСН отметил, что абсолютно никакой опасности нет.

«Сейчас уже астрономы с достаточно высокой точностью определяют траекторию. Ошибки не может быть. Если бы он пролетал на расстоянии, например, тысячи километров от Земли, то ошибка могла бы быть такой, что он мог бы попасть в Землю. А здесь абсолютно нулевая вероятность попадания в Землю», — пояснил он.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT сообщения о приближении к Земле астероида.

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