Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в августе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.
Отмечается, что диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 м.
28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.
Ранее британское маркетинговое агентство Blueclaw заявило, что наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война и природные катаклизмы.
Наименее вероятным исследователи назвали риск столкновения астероида с Землёй. Однако в случае возможного падения одного из потенциально опасных астероидов — Florence — может погибнуть 1,2 млрд жителей планеты.