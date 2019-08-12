Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в августе

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Астероид, превосходящий по своим размерам великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится к Земле в конце августа.
Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в августе
  • © pixabay.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 м.

28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Ранее британское маркетинговое агентство Blueclaw заявило, что наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война и природные катаклизмы.

Наименее вероятным исследователи назвали риск столкновения астероида с Землёй. Однако в случае возможного падения одного из потенциально опасных астероидов — Florence — может погибнуть 1,2 млрд жителей планеты.

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