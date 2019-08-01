Гормон счастья: исследователи изучили влияние серотонина на развитие эмбриона

Учёные обнаружили древний механизм попадания серотонина в ядра клеток зародышей различных животных и человека, а также степень влияния этого гормона на формирование тканей, органов и систем организма. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Дальнейшие исследования помогут понять особенности происхождения, условия и причины появлений ряда распространенных врожденных заболеваний, в том числе объяснить нарушения в развитии плода женщин, принимающих антидепрессанты на самых ранних этапах беременности.

Международный коллектив учёных из Института биологии развития им. Н.К. Кольцова Российской академии наук (ИБР РАН), Каролинского института (Швеция) и Морской биологической лаборатории (США) исследовали влияние гормона серотонина на развитие зародышей позвоночных и беспозвоночных животных. Об этом, со ссылкой на публикацию в журнале ACS Chemical Neuroscience, сообщает Российский научный фонд.

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Серотонин известен как химический регулятор настроения и поведения, однако в физиологии его роль намного шире. Этот гормон отвечает за передачу сигнала между клетками в нервной системе, влияет на свертываемость крови, сокращение сосудов, выброс инсулина и ряд других функций и реакций у животных и человека. Ранее все эти процессы исследовались в основном у взрослых организмов, а внутриклеточные механизмы эмбрионов были науке известны слабо.

Найденный механизм действия серотонина на развитие зародышей является очень древним, так как он оказался одинаковым у самых разных видов. Учёные наблюдали воздействие этого гормона на ядра клеток эмбрионов рыб, моллюсков и морских ежей на самых ранних стадиях формирования. С помощью особого фермента серотонин присоединяется к белкам и изменяет их функции. В дальнейшем эти изменения влияют на специализацию клеток, формирование различных тканей, органов и их систем, отмечают исследователи.

Обнаруженные механизмы влияния серотонина помогут в профилактике и лечении нарушений развития плода

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Влияние уровня серотонина на появление различных пороков развития зародыша, в том числе возникающих из-за приёма антидепрессантов на ранних этапах беременности, было известно и ранее. Обнаруженные новые механизмы взаимодействия этого гормона и белков в ядрах клеток эмбрионов помогут разработать методику профилактики и лечения таких нарушений, считают учёные.