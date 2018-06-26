Учитесь с удовольствием: как гормон счастья ускоряет процесс усвоения новой информации

Учёные из Фонда Шампалимо (Португалия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) обнаружили, что гормон счастья серотонин положительно сказывается на процессе обучения, помогая быстрее усваивать новую информацию. К таким выводам специалисты пришли, активировав в ходе эксперимента серотониновые нейроны в мозгу мышей. Российские эксперты подчеркнули важность исследования своих зарубежных коллег и отметили особую роль эмоционально-волевой сферы в усвоении информации.

Серотонин является одним из главных медиаторов, помогающих нервным клеткам передавать друг другу различные сигналы. Однако до сих пор оставалось неизвестным, как активация серотониновых нейронов сказывается на процессе обучения. Чтобы это выяснить, учёные провели эксперимент, в ходе которого мышам предстояло найти кулер с водой.

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Исследователи поместили мышей в специальную камеру, где было установлено два кулера, один из которых при нажатии всегда выдавал воду, другой же работал с перебоями. Сначала мыши не очень преуспевали в попытках найти необходимый резервуар. Затем специалисты при помощи методов оптогенетики актировали серотониновые нейроны в мозгу мышей. Это помогло грызунам быстро найти необходимый им кулер и разобраться в механизмах его работы.

«При помощи света мы активировали серотониновые нейроны в мозгу мышей. В результате грызуны смогли быстрее приспособиться к незнакомой для них обстановке и справиться с поставленной задачей. Ранее учёные высказывали идею, согласно которой серотонин делает мышление более гибким. Теперь, получив новые данные, можно с уверенность говорить о том, что серотонин является не только гормоном счастья, но и играет важную в роль процессе обучения», — сообщил один из авторов исследования, нейробиолог из Фонда Шампалимо Закари Мейнен.

По словам научного сотрудника ФГБУ Московского НИИ психиатрии кандидата медицинских наук Вагана Саркисяна, с серотонином связывают такие когнитивные процессы, как память и внимание, но больше всего серотонин влияет на эмоционально-волевую сферу.

«Безусловно, без эмоционально-волевой сферы очень сложно представить себе процессы запоминания какой-либо информации, поскольку лучше всего что-то запоминается, когда эта сфера ярко окрашена. Таким образом, результаты исследования подчеркнули важность в процессе обучения не только некоторых других нейромедиаторов, но и серотонина», — сообщил в беседе с RT Саркисян.

Ранее учёные выяснили, как серотонин влияет на принятие нравственных решений.